В США рассказали, как Зеленский "подставил" Европу - РИА Новости, 29.09.2025
19:47 29.09.2025
В США рассказали, как Зеленский "подставил" Европу
Владимир Зеленским словами о "победе" не смог убедить президента США Дональда Трампа увеличить военные поставки Украине, что поставило Европу в трудное... РИА Новости, 29.09.2025
в мире
украина
сша
европа
дональд трамп
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
нато
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленским словами о "победе" не смог убедить президента США Дональда Трампа увеличить военные поставки Украине, что поставило Европу в трудное положение, пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack."По иронии судьбы, россказни Зеленского о победе в войне и неминуемом крахе России, которые, по его мнению, должны были усилить поддержку Украины, не подействовали на Трампа и поставили Европу в затруднительное положение", — говорится в публикации.Отмечается, что у европейских стран, включая Германию, больше нет средств для новых поставок. Немецкая экономика уже оказалась на грани катастрофы, а попытки убедить союзников использовать замороженные российские активы могут привести к большей эскалации конфликта.План Трампа по оружию для УкраиныПрезидент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее, как заявил глава Минобороны страны Борис Писториус, весь процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленским словами о "победе" не смог убедить президента США Дональда Трампа увеличить военные поставки Украине, что поставило Европу в трудное положение, пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack.
"По иронии судьбы, россказни Зеленского о победе в войне и неминуемом крахе России, которые, по его мнению, должны были усилить поддержку Украины, не подействовали на Трампа и поставили Европу в затруднительное положение", — говорится в публикации.
Орбан прокомментировал слова Трампа об Украине
Отмечается, что у европейских стран, включая Германию, больше нет средств для новых поставок. Немецкая экономика уже оказалась на грани катастрофы, а попытки убедить союзников использовать замороженные российские активы могут привести к большей эскалации конфликта.
План Трампа по оружию для Украины
Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.
Зеленский оскорбил Лукашенко за слова о мирном урегулировании на Украине
Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее, как заявил глава Минобороны страны Борис Писториус, весь процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.
Экс-советник Трампа выступил с громким заявлением об Украине
