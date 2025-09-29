https://ria.ru/20250929/zelenskiy-2045234210.html

В США рассказали, как Зеленский "подставил" Европу

В США рассказали, как Зеленский "подставил" Европу - РИА Новости, 29.09.2025

В США рассказали, как Зеленский "подставил" Европу

Владимир Зеленским словами о "победе" не смог убедить президента США Дональда Трампа увеличить военные поставки Украине, что поставило Европу в трудное... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T19:47:00+03:00

2025-09-29T19:47:00+03:00

2025-09-29T19:47:00+03:00

в мире

украина

сша

европа

дональд трамп

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636859_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_cdb838d5ad896a13bcd3b5eae58afaa3.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленским словами о "победе" не смог убедить президента США Дональда Трампа увеличить военные поставки Украине, что поставило Европу в трудное положение, пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack."По иронии судьбы, россказни Зеленского о победе в войне и неминуемом крахе России, которые, по его мнению, должны были усилить поддержку Украины, не подействовали на Трампа и поставили Европу в затруднительное положение", — говорится в публикации.Отмечается, что у европейских стран, включая Германию, больше нет средств для новых поставок. Немецкая экономика уже оказалась на грани катастрофы, а попытки убедить союзников использовать замороженные российские активы могут привести к большей эскалации конфликта.План Трампа по оружию для УкраиныПрезидент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее, как заявил глава Минобороны страны Борис Писториус, весь процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.

https://ria.ru/20250929/ukraina-2045225452.html

https://ria.ru/20250929/zelenskiy-2045090303.html

https://ria.ru/20250929/tramp-2045179737.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато, борис писториус, владимир зеленский