https://ria.ru/20250929/zelenskiy-2045046908.html

"Яростный ответ". На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за России

"Яростный ответ". На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за России - РИА Новости, 29.09.2025

"Яростный ответ". На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за России

Владимир Зеленский разъярен тем, что не может ответить на ракетные удары России по Украине, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T10:36:00+03:00

2025-09-29T10:36:00+03:00

2025-09-29T10:49:00+03:00

в мире

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

александр меркурис

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_673fc3ee4e290ea52d4889ebddf5eaea.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский разъярен тем, что не может ответить на ракетные удары России по Украине, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Масштабный удар россиян и яростный ответ Зеленского. <…> Мне кажется, что его слова исходят из гнева, вызванного досадой, поскольку Украина никак на самом деле не может ответить на эти российские удары", — сказал он.По мнению Меркуриса, Зеленский знает, что его страна ничего не может сделать России в ответ на авиаудары, даже если Запад предоставит его поддержку.Накануне Министерство обороны сообщило, что российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, все они поражены.Зеленский по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе сделал много самоуверенных заявлений, в том числе посоветовав российским официальным лицам "убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на эти угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, и об этом нужно помнить.

https://ria.ru/20250929/evropa-2045029989.html

https://ria.ru/20250928/stubb-2044948759.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, александр меркурис, вооруженные силы украины