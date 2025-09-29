Рейтинг@Mail.ru
"Яростный ответ". На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за России
10:36 29.09.2025 (обновлено: 10:49 29.09.2025)
"Яростный ответ". На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за России
"Яростный ответ". На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за России - РИА Новости, 29.09.2025
"Яростный ответ". На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за России
Владимир Зеленский разъярен тем, что не может ответить на ракетные удары России по Украине, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в... РИА Новости, 29.09.2025
в мире
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
александр меркурис
вооруженные силы украины
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский разъярен тем, что не может ответить на ракетные удары России по Украине, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Масштабный удар россиян и яростный ответ Зеленского. &lt;…&gt; Мне кажется, что его слова исходят из гнева, вызванного досадой, поскольку Украина никак на самом деле не может ответить на эти российские удары", — сказал он.По мнению Меркуриса, Зеленский знает, что его страна ничего не может сделать России в ответ на авиаудары, даже если Запад предоставит его поддержку.Накануне Министерство обороны сообщило, что российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, все они поражены.Зеленский по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе сделал много самоуверенных заявлений, в том числе посоветовав российским официальным лицам "убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на эти угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, и об этом нужно помнить.
украина
россия
в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, александр меркурис, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины
"Яростный ответ". На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за России

Меркурис рассказал об истерике Зеленского после ударов России по ВПК Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский разъярен тем, что не может ответить на ракетные удары России по Украине, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«
"Масштабный удар россиян и яростный ответ Зеленского. <…> Мне кажется, что его слова исходят из гнева, вызванного досадой, поскольку Украина никак на самом деле не может ответить на эти российские удары", — сказал он.
По мнению Меркуриса, Зеленский знает, что его страна ничего не может сделать России в ответ на авиаудары, даже если Запад предоставит его поддержку.
Накануне Министерство обороны сообщило, что российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, все они поражены.
Зеленский по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе сделал много самоуверенных заявлений, в том числе посоветовав российским официальным лицам "убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ".
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на эти угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, и об этом нужно помнить.
