"Зловещая история": СМИ раскрыли, что задумал Зеленский против России
L’Antidiplomatico: Зеленский от отчаяния усиливает провокации против России
© AP Photo / Stefan JeremiahВладимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский от отчаяния прибегает ко все более бессмысленным провокациям против России, в том числе с помощью инцидентов с БПЛА в Европе, пишет итальянский журналист Франческо Фустанео в статье для портала L’Antidiplomatico.
"В то время, как украинский фронт продолжает постепенно рушиться под натиском российского наступления, Владимир Зеленский, похоже, организует новую, мощную коммуникационную кампанию", — пишет он.
"Каждое событие преувеличивается и вписывается в единую, зловещую историю", — предупреждает журналист, подчеркивая, что время у главы киевского режима на исходе.
В воскресенье экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Зеленский планирует втянуть европейские страны в конфликт с Россией
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения. Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать.
Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.