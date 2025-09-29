Рейтинг@Mail.ru
"Зловещая история": СМИ раскрыли, что задумал Зеленский против России - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/zelenskiy-2045000267.html
"Зловещая история": СМИ раскрыли, что задумал Зеленский против России
"Зловещая история": СМИ раскрыли, что задумал Зеленский против России - РИА Новости, 29.09.2025
"Зловещая история": СМИ раскрыли, что задумал Зеленский против России
Владимир Зеленский от отчаяния прибегает ко все более бессмысленным провокациям против России, в том числе с помощью инцидентов с БПЛА в Европе, пишет... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T01:02:00+03:00
2025-09-29T01:02:00+03:00
в мире
россия
польша
москва
владимир зеленский
сергей лавров
дональд туск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043778260_569:0:3000:1367_1920x0_80_0_0_0d0adb31b7d65419bfba01e99ef01d2f.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский от отчаяния прибегает ко все более бессмысленным провокациям против России, в том числе с помощью инцидентов с БПЛА в Европе, пишет итальянский журналист Франческо Фустанео в статье для портала L’Antidiplomatico."В то время, как украинский фронт продолжает постепенно рушиться под натиском российского наступления, Владимир Зеленский, похоже, организует новую, мощную коммуникационную кампанию", — пишет он.По мнению автора, Зеленский понимает, что Европа постепенно теряет возможность поддерживать Киев, у нее не остается другого выбора, кроме как прибегать к эскалации напряженности путем переноса эскалации на территорию стран НАТО, чтобы обвинить в этом Россию."Каждое событие преувеличивается и вписывается в единую, зловещую историю", — предупреждает журналист, подчеркивая, что время у главы киевского режима на исходе.В воскресенье экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Зеленский планирует втянуть европейские страны в конфликт с РоссиейРанее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения. Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать.БПЛА в ПольшеДесятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
https://ria.ru/20250928/zelenskiy-2044993015.html
https://ria.ru/20250912/bespilotniki-2041541597.html
https://ria.ru/20250928/peskov-2044898240.html
россия
польша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043778260_331:0:3000:2002_1920x0_80_0_0_6dde8386f1b4d3ca11305bd3bda841b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, москва, владимир зеленский, сергей лавров, дональд туск, вооруженные силы украины, оон, нато, зрк с-300
В мире, Россия, Польша, Москва, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Дональд Туск, Вооруженные силы Украины, ООН, НАТО, ЗРК С-300
"Зловещая история": СМИ раскрыли, что задумал Зеленский против России

L’Antidiplomatico: Зеленский от отчаяния усиливает провокации против России

© AP Photo / Stefan JeremiahВладимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН
Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский от отчаяния прибегает ко все более бессмысленным провокациям против России, в том числе с помощью инцидентов с БПЛА в Европе, пишет итальянский журналист Франческо Фустанео в статье для портала L’Antidiplomatico.
"В то время, как украинский фронт продолжает постепенно рушиться под натиском российского наступления, Владимир Зеленский, похоже, организует новую, мощную коммуникационную кампанию", — пишет он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Зеленский заявил о возможном блэкауте на Украине
Вчера, 23:18
По мнению автора, Зеленский понимает, что Европа постепенно теряет возможность поддерживать Киев, у нее не остается другого выбора, кроме как прибегать к эскалации напряженности путем переноса эскалации на территорию стран НАТО, чтобы обвинить в этом Россию.
"Каждое событие преувеличивается и вписывается в единую, зловещую историю", — предупреждает журналист, подчеркивая, что время у главы киевского режима на исходе.
В воскресенье экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Зеленский планирует втянуть европейские страны в конфликт с Россией
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения. Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать.
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Сикорский признал, что часть БПЛА прилетели в Польшу с Украины
12 сентября, 18:53

БПЛА в Польше

Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Зеленский пытается казаться бравым воякой перед Западом, заявил Песков
Вчера, 12:44
 
В миреРоссияПольшаМоскваВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДональд ТускВооруженные силы УкраиныООННАТОЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала