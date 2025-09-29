Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о готовности к переговорам по Украине
14:48 29.09.2025
Зеленский заявил о готовности к переговорам по Украине
Владимир Зеленский заявил, что Киев готов выйти на переговоры по урегулированию украинского конфликта, отталкиваясь от линии соприкосновения, однако тут же... РИА Новости, 29.09.2025
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев готов выйти на переговоры по урегулированию украинского конфликта, отталкиваясь от линии соприкосновения, однако тут же начал предъявлять условия. "Что касается линии соприкосновения или линии фронта, где ведутся боевые действия, мы можем выйти на дипломатический трек с первой линии, где лидеры могут договориться о прекращении огня и команды могли бы начать работу над планом по завершению войны... Однако Россия не должна наносить новые линии границ на Украине", - заявил он на форуме по безопасности в Варшаве, трансляция велась в Youtube. Президент РФ Владимир Путин в июне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет. В сентябре, выступая на Восточном экономическом форуме, российский лидер отметил, что при этом для РФ неприемлемо вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных, а гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для России. Россия помимо территорий новых регионов РФ контролирует также территории в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях и продолжает освобождать всё новые населенные пункты. Путин на ПМЭФ в июне отмечал, что существует старинное правило: "Там, где ступает нога русского солдата, - то наше". Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что динамики в вопросе возможности возобновления переговоров между делегациями РФ и Украины нет, и не по вине России. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн. Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение. Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, youtube, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, YouTube, НАТО
Зеленский заявил о готовности к переговорам по Украине, но выдвинул условие

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев готов выйти на переговоры по урегулированию украинского конфликта, отталкиваясь от линии соприкосновения, однако тут же начал предъявлять условия.
"Что касается линии соприкосновения или линии фронта, где ведутся боевые действия, мы можем выйти на дипломатический трек с первой линии, где лидеры могут договориться о прекращении огня и команды могли бы начать работу над планом по завершению войны... Однако Россия не должна наносить новые линии границ на Украине", - заявил он на форуме по безопасности в Варшаве, трансляция велась в Youtube.
Президент РФ Владимир Путин в июне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет. В сентябре, выступая на Восточном экономическом форуме, российский лидер отметил, что при этом для РФ неприемлемо вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных, а гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для России.
Россия помимо территорий новых регионов РФ контролирует также территории в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях и продолжает освобождать всё новые населенные пункты. Путин на ПМЭФ в июне отмечал, что существует старинное правило: "Там, где ступает нога русского солдата, - то наше".
Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что динамики в вопросе возможности возобновления переговоров между делегациями РФ и Украины нет, и не по вине России.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн. Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение. Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийYouTubeНАТО
 
 
