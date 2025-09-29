https://ria.ru/20250929/zapad-2045089719.html

Группировка "Запад" продолжила продвижение в зоне СВО

Группировка "Запад" продолжила продвижение в зоне СВО - РИА Новости, 29.09.2025

Группировка "Запад" продолжила продвижение в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Запад" после освобождения Шандриголово в ДНР продолжают продвигаться вперед, заявило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" после освобождения Шандриголово в ДНР продолжают продвигаться вперед, заявило журналистам Минобороны РФ.Ранее в понедельник МО РФ сообщило, что российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Шандриголово в ДНР."Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

