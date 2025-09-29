https://ria.ru/20250929/zapad-2045089719.html
Группировка "Запад" продолжила продвижение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Запад" после освобождения Шандриголово в ДНР продолжают продвигаться вперед, заявило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:41:00+03:00
2025-09-29T12:41:00+03:00
2025-09-29T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_4bef33dd4113a7843cd06af9d7140273.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" после освобождения Шандриголово в ДНР продолжают продвигаться вперед, заявило журналистам Минобороны РФ.Ранее в понедельник МО РФ сообщило, что российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Шандриголово в ДНР."Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
