Группировка "Запад" продолжила продвижение в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 29.09.2025 (обновлено: 12:48 29.09.2025)
Группировка "Запад" продолжила продвижение в зоне СВО
Группировка "Запад" продолжила продвижение в зоне СВО
Группировка "Запад" продолжила продвижение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Запад" после освобождения Шандриголово в ДНР продолжают продвигаться вперед, заявило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" после освобождения Шандриголово в ДНР продолжают продвигаться вперед, заявило журналистам Минобороны РФ.Ранее в понедельник МО РФ сообщило, что российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Шандриголово в ДНР."Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
донецкая народная республика
россия
2025
донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Группировка "Запад" продолжила продвижение в зоне СВО

Группировка "Запад" продолжила продвижение после освобождения Шандриголово

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" после освобождения Шандриголово в ДНР продолжают продвигаться вперед, заявило журналистам Минобороны РФ.
Ранее в понедельник МО РФ сообщило, что российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Шандриголово в ДНР.
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18
 
Донецкая Народная Республика
Россия
 
 
