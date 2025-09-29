Рейтинг@Mail.ru
План Трампа по Газе предусматривает амнистию для ХАМАС
21:30 29.09.2025
План Трампа по Газе предусматривает амнистию для ХАМАС
в мире
сша
израиль
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Белый дом сообщил, что в соответствии с планом президента США Дональда Трампа по Газе, все удерживаемые заложники, живые и погибшие, должны быть возвращены в течение 72 часов после официального согласия Израиля на соглашение об урегулировании конфликта. "В течение 72 часов после публичного принятия соглашения все заложники будут возвращены", — говорится в документе, обнародованном в понедельник. План также предусматривает амнистию для членов движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия.
в мире, сша, израиль, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Белый дом сообщил, что в соответствии с планом президента США Дональда Трампа по Газе, все удерживаемые заложники, живые и погибшие, должны быть возвращены в течение 72 часов после официального согласия Израиля на соглашение об урегулировании конфликта.
"В течение 72 часов после публичного принятия соглашения все заложники будут возвращены", — говорится в документе, обнародованном в понедельник.
План также предусматривает амнистию для членов движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
