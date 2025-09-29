https://ria.ru/20250929/zalozhniki-2045246056.html

План Трампа по Газе предусматривает амнистию для ХАМАС

ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Белый дом сообщил, что в соответствии с планом президента США Дональда Трампа по Газе, все удерживаемые заложники, живые и погибшие, должны быть возвращены в течение 72 часов после официального согласия Израиля на соглашение об урегулировании конфликта. "В течение 72 часов после публичного принятия соглашения все заложники будут возвращены", — говорится в документе, обнародованном в понедельник. План также предусматривает амнистию для членов движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия.

