29.09.2025

Захарова раскритиковала курс на превращение Молдавии в придаток НАТО
20:53 29.09.2025
Захарова раскритиковала курс на превращение Молдавии в придаток НАТО
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Курс на превращение Молдавии в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу преступного киевского режима – это путь в никуда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Хочется надеяться, что новый состав молдавского парламента и правительство, которое будет сформировано по итогам выборов, все же сделают правильные выводы и в своей работе не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа", - заявила Захарова в комментарии на сайте МИД РФ. По ее словам, как показывает история, по-настоящему прочное, безопасное будущее заключается в развитии равноправного сотрудничества со всеми странами. "Курс на превращение собственной страны в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу для подпитки преступного киевского режима – это путь в никуда", - добавила она.
Захарова раскритиковала курс на превращение Молдавии в придаток НАТО

Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
"Это невероятно". На Западе высказались о ситуации в Молдавии
Вчера, 17:58
 
