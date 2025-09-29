https://ria.ru/20250929/zaderzhanie-2045231950.html
Сотрудников Росгвардии по РСО задержали при участии службы безопасности
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Должностные лица управления Росгвардии по Северной Осетии-Алании задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии."Должностные лица задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. В Росгвардии придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления", - сказали в ведомстве.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с главой управления Росгвардии по РСО-Алании Валерием Глотой проводятся следственные действия.
