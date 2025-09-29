Рейтинг@Mail.ru
Сотрудников Росгвардии по РСО задержали при участии службы безопасности - РИА Новости, 29.09.2025
19:28 29.09.2025 (обновлено: 20:30 29.09.2025)
Сотрудников Росгвардии по РСО задержали при участии службы безопасности
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Должностные лица управления Росгвардии по Северной Осетии-Алании задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии."Должностные лица задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. В Росгвардии придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления", - сказали в ведомстве.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с главой управления Росгвардии по РСО-Алании Валерием Глотой проводятся следственные действия.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Должностные лица управления Росгвардии по Северной Осетии-Алании задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
"Должностные лица задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. В Росгвардии придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления", - сказали в ведомстве.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с главой управления Росгвардии по РСО-Алании Валерием Глотой проводятся следственные действия.
С главой управления Росгвардии по Алании проводят следственные действия
