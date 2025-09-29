https://ria.ru/20250929/vystavka-2045230774.html

Международная выставка "Агропродмаш-2025" открылась в Москве

Международная выставка "Агропродмаш-2025" открылась в Москве - РИА Новости, 29.09.2025

Международная выставка "Агропродмаш-2025" открылась в Москве

29.09.2025

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Международная выставка "Агропродмаш-2025" открылась в понедельник на новой площадке в МВЦ "Крокус Экспо", сообщает корреспондент РИА Новости. "Агропродмаш-2025" - это выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности. Ее многоотраслевая концепция позволяет представить на одной площадке все многообразие оборудования для мясной, молочной, кондитерской, хлебопекарной и других отраслей пищевой промышленности, а также межотраслевые производственные решения: ингредиенты, упаковку и упаковочное оборудование, холодильное, торговое, контрольно-измерительное и уборочное оборудование, предметы санитарии и гигиены, решения для автоматизации производства и многое другое. "В этом году выставка "Агропродмаш" отмечает свое тридцатилетие. Мы встречаем юбилей на новой площадке. В этом году свыше 850 компаний из 22 стран демонстрируют оборудование в действии. Крупные участники увеличили площади стендов, добавились новые экспоненты. Выставка сохранила все тематики - по сути, это много выставок в одной. Системообразующий раздел мясопереработки по-прежнему задает темп, активно развиваются и смежные тематики, в особенности упаковочное, молочное, хлебопекарное и кондитерское оборудование, ингредиенты. Наша модель выставки фактически ведет посетителя по всей цепочке - от ингредиента до готового продукта, включая производственные линии, упаковку, холодильное оборудование и цифровые сервисы", - сказал генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев. Он также подчеркнул, что в этом году свои решения представят компании из 49 регионов России. Параллельно с этим развивается кооперация с зарубежными партнерами. Российские инжиниринговые компании усилили сотрудничество с машиностроителями Китая и Турции. В экспозиции также представлены ведущие мировые бренды. В деловую программу выставки вошли пять центральных отраслевых событий. Это XV Международный мясной конгресс и Третье Всероссийское совещание директоров по качеству, прошедшие в понедельник, а также IX Форум "Пищевое машиностроение – 2025. Рост на фоне охлаждения вокруг. Как продолжить развитие?", который состоится 1 октября. Кроме того, 2 октября пройдут конференции "Ингредиенты в кондитерской промышленности" и "Инновационное российское лабораторное оборудование для АПК". В частности, в рамках XV Международного мясного конгресса руководитель отдела функционального и специализированного питания ФГБНУ "ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова" РАН, доктор технических наук Андрей Дыдыкин подчеркнул, что в настоящее время все отрасли пищевой промышленности показывают существенный рост. Кроме того, в рамках конгресса поднимались темы использования искусственного интеллекта в отрасли, прогнозирования сроков годности мясной продукции, персонализированного питания, новых упаковочных материалов, соответствующих требованиям устойчивого потребления, новаций в законодательстве и другие вопросы. Выставка продлится до 2 октября.

