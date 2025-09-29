https://ria.ru/20250929/vybory-2044999297.html

Оппозиционные партии побеждают на выборах в Молдавии

Оппозиционные партии побеждают на выборах в Молдавии

КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают 47,91%, опережая правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС), у которой 45,88%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 90,02% протоколов.У Патриотического блока – 27,11% голосов, блок "Альтернатива" — 8,76%, у "Нашей партии" — 6,33%, у "Демократии дома" – 5,71%.На участках в России после подсчета 100% протоколов побеждает Патриотический блок с 67,44%. Прозападная партия "Действие и солидарность" получила 11,66% голосов, оппозиционная "Наша партия" — 8,54%. При этом ЦИК при подсчете голосов на участках в России насчитал чуть более 4 тысяч бюллетеней из 10 тысяч, хотя там проживают около 400 тысяч молдавских граждан.Побеждает Патриотический блок после подсчета всех протоколов и в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) — там у него 51,02%. Оппозиционный блок "Альтернатива" набрал 8,91%, "Наша партия" — 2,92%, партия "Демократия дома" — 2,36%. У правящей партии "Действие и солидарность" – 29,89% голосов.В Гагаузской автономии Патриотический блок набрал 82,35%, блок "Альтернатива" получает 11,47% голосов, а "Действие и солидарность" поддержали всего 3,19% гагаузов.Общая явка на выборах превысила 52%.Выборы в МолдавииПарламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

