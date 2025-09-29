https://ria.ru/20250929/vybory-2044998490.html

Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии

Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии

КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают 47,91%, опережая правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС), у которой 45,88%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 90,02% протоколов с участков.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися.Согласно данным Центризбиркома после подсчета 90,02% протоколов с избирательных участков, правящая партия "Действие и солидарность" набирает 45,88% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 27,11% голосов, блок "Альтернатива" - 8,76%, "Наша партии" - 6,33%, партия "Демократия дома" – 5,71%.Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

