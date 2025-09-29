Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали село в Херсонской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 29.09.2025 (обновлено: 17:20 29.09.2025)
ВСУ атаковали село в Херсонской области
ВСУ атаковали село в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2025
ВСУ атаковали село в Херсонской области
Украинские войска атаковали село Любимо-Павловка в Херсонской области, есть погибший и раненый, сообщил в понедельник глава Каховского муниципального округа... РИА Новости, 29.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
херсонская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска атаковали село Любимо-Павловка в Херсонской области, есть погибший и раненый, сообщил в понедельник глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "Село Любимо-Павловка. Только что атака ВСУшного дрона. Один человек погиб, ещё один ранен. Подробности уточняются", - заявил Филипчук в своем Telegram-канале. Глава округа принес соболезнования близким и родным погибшего, а пострадавшему пожелал скорейшего выздоровления.
в мире, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ атаковали село в Херсонской области

При атаке ВСУ на село Любимо-Павловка в Херсонской области погиб один человек

© Фото : Павел Филипчук Глава округа/TelegramПоследствия атаки ВСУ в селе Любимо-Павловка в Херсонской области. 29 сентября 2025
Последствия атаки ВСУ в селе Любимо-Павловка в Херсонской области. 29 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : Павел Филипчук Глава округа/Telegram
Последствия атаки ВСУ в селе Любимо-Павловка в Херсонской области. 29 сентября 2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска атаковали село Любимо-Павловка в Херсонской области, есть погибший и раненый, сообщил в понедельник глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Село Любимо-Павловка. Только что атака ВСУшного дрона. Один человек погиб, ещё один ранен. Подробности уточняются", - заявил Филипчук в своем Telegram-канале.
Глава округа принес соболезнования близким и родным погибшего, а пострадавшему пожелал скорейшего выздоровления.
В подполье рассказали, что ВСУ начали готовить в Одесской области
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
