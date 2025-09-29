https://ria.ru/20250929/vsu-2045174004.html

ВСУ атаковали село в Херсонской области

Украинские войска атаковали село Любимо-Павловка в Херсонской области, есть погибший и раненый, сообщил в понедельник глава Каховского муниципального округа... РИА Новости, 29.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска атаковали село Любимо-Павловка в Херсонской области, есть погибший и раненый, сообщил в понедельник глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "Село Любимо-Павловка. Только что атака ВСУшного дрона. Один человек погиб, ещё один ранен. Подробности уточняются", - заявил Филипчук в своем Telegram-канале. Глава округа принес соболезнования близким и родным погибшего, а пострадавшему пожелал скорейшего выздоровления.

