ВСУ атаковали село в Херсонской области
ВСУ атаковали село в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2025
ВСУ атаковали село в Херсонской области
Украинские войска атаковали село Любимо-Павловка в Херсонской области, есть погибший и раненый, сообщил в понедельник глава Каховского муниципального округа...
2025-09-29T16:45:00+03:00
2025-09-29T16:45:00+03:00
2025-09-29T17:20:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска атаковали село Любимо-Павловка в Херсонской области, есть погибший и раненый, сообщил в понедельник глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "Село Любимо-Павловка. Только что атака ВСУшного дрона. Один человек погиб, ещё один ранен. Подробности уточняются", - заявил Филипчук в своем Telegram-канале. Глава округа принес соболезнования близким и родным погибшего, а пострадавшему пожелал скорейшего выздоровления.
