Воробьев: Подмосковье заинтересовано в назначении мер поддержки бойцов СВО
Воробьев: Подмосковье заинтересовано в назначении мер поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 29.09.2025
Воробьев: Подмосковье заинтересовано в назначении мер поддержки бойцов СВО
Московская область заинтересована в проактивном назначении мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор региона...
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Московская область заинтересована в проактивном назначении мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "Мы заинтересованы в том, чтобы… и семья, и наш герой, который вернулся, (у которого - ред.) закончился контракт, могли получить все причитающиеся выплаты проактивно", - сказал Воробьев по итогам расширенного заседания комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО. Он отметил, что сегодня регионы через МФЦ могут оказывать порядка 40 федеральных услуг участникам СВО, в каждом субъекте также разработаны свои наборы льгот и мер поддержки. Кроме того, по словам Воробьева, в Московской области действуют три больших специализированных центра реабилитации ветеранов СВО, в которых они могут пройти лечение по современным методикам, получить психологическую помощь и поддержку в трудоустройстве.
Воробьев: Подмосковье заинтересовано в назначении мер поддержки бойцов СВО
Воробьев: Подмосковье заинтересовано в назначении мер поддержки участников СВО
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Московская область заинтересована в проактивном назначении мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Мы заинтересованы в том, чтобы… и семья, и наш герой, который вернулся, (у которого - ред.) закончился контракт, могли получить все причитающиеся выплаты проактивно", - сказал Воробьев по итогам расширенного заседания комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО.
Он отметил, что сегодня регионы через МФЦ могут оказывать порядка 40 федеральных услуг участникам СВО, в каждом субъекте также разработаны свои наборы льгот и мер поддержки.
Кроме того, по словам Воробьева, в Московской области действуют три больших специализированных центра реабилитации ветеранов СВО, в которых они могут пройти лечение по современным методикам, получить психологическую помощь и поддержку в трудоустройстве.