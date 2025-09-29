https://ria.ru/20250929/vorobev-2045109603.html

Воробьев: Подмосковье заинтересовано в назначении мер поддержки бойцов СВО

Воробьев: Подмосковье заинтересовано в назначении мер поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 29.09.2025

Воробьев: Подмосковье заинтересовано в назначении мер поддержки бойцов СВО

Московская область заинтересована в проактивном назначении мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T13:37:00+03:00

2025-09-29T13:37:00+03:00

2025-09-29T13:37:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907890429_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1a4758537010213e6d65742d3f915fae.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Московская область заинтересована в проактивном назначении мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "Мы заинтересованы в том, чтобы… и семья, и наш герой, который вернулся, (у которого - ред.) закончился контракт, могли получить все причитающиеся выплаты проактивно", - сказал Воробьев по итогам расширенного заседания комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО. Он отметил, что сегодня регионы через МФЦ могут оказывать порядка 40 федеральных услуг участникам СВО, в каждом субъекте также разработаны свои наборы льгот и мер поддержки. Кроме того, по словам Воробьева, в Московской области действуют три больших специализированных центра реабилитации ветеранов СВО, в которых они могут пройти лечение по современным методикам, получить психологическую помощь и поддержку в трудоустройстве.

https://ria.ru/20250929/zavod-2045100968.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, сво