Володин поблагодарил Вьетнам за сохранение исторической памяти - РИА Новости, 29.09.2025
07:43 29.09.2025
Володин поблагодарил Вьетнам за сохранение исторической памяти
вьетнам
ханой
вячеслав володин
госдума рф
ХАНОЙ, 29 сен - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром Республики Вьетнам Фам Минь Тинем с благодарностью отметил шаги Вьетнама по сохранению исторической памяти. "Когда мы говорим о 2025 годе, это не только для нас знаковый год установления дипломатических отношений. Это год 80-летия победы во Второй мировой войне. Это год обретения независимости Вьетнамом, поэтому мы, со своей стороны, должны сделать все для того, чтобы сохранить историю, защитить ее и передать будущим поколениям", - сказал Володин в понедельник на встрече. Он отметил, что в ходе своего визита посетил в Ханое Музей военной истории. "Хочется сказать слова благодарности за то, что вы увековечили историю в музее. Мы это увидели, и, конечно, очень важно, чтобы ее правдиво передавали уже нашим будущим поколениям, а они бережно хранили", - сказал Володин. "Мы очень высоко ценим те отношения, которые сложились, и то, что руководство Вьетнама поддерживает их в это непростое время вызовов. Это еще раз доказывает, что старый друг лучше новых двух. Наши отношения прошли через испытания, и, конечно, важно, чтобы они стали от этого только крепче", - подчеркнул председатель Госдумы.
вьетнам
ханой
вьетнам, ханой, вячеслав володин, госдума рф
Вьетнам, Ханой, Вячеслав Володин, Госдума РФ
ХАНОЙ, 29 сен - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром Республики Вьетнам Фам Минь Тинем с благодарностью отметил шаги Вьетнама по сохранению исторической памяти.
"Когда мы говорим о 2025 годе, это не только для нас знаковый год установления дипломатических отношений. Это год 80-летия победы во Второй мировой войне. Это год обретения независимости Вьетнамом, поэтому мы, со своей стороны, должны сделать все для того, чтобы сохранить историю, защитить ее и передать будущим поколениям", - сказал Володин в понедельник на встрече.
Он отметил, что в ходе своего визита посетил в Ханое Музей военной истории. "Хочется сказать слова благодарности за то, что вы увековечили историю в музее. Мы это увидели, и, конечно, очень важно, чтобы ее правдиво передавали уже нашим будущим поколениям, а они бережно хранили", - сказал Володин.
"Мы очень высоко ценим те отношения, которые сложились, и то, что руководство Вьетнама поддерживает их в это непростое время вызовов. Это еще раз доказывает, что старый друг лучше новых двух. Наши отношения прошли через испытания, и, конечно, важно, чтобы они стали от этого только крепче", - подчеркнул председатель Госдумы.
Володин провел встречу с генсеком Коммунистической партии Вьетнама
Вьетнам Ханой Вячеслав Володин Госдума РФ
 
 
