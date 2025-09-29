https://ria.ru/20250929/vnedorozhnik-2045239533.html

В Сумской области утонули двое военных ВСУ, сообщили в силовых структурах

В Сумской области утонули двое военных ВСУ, сообщили в силовых структурах - РИА Новости, 29.09.2025

В Сумской области утонули двое военных ВСУ, сообщили в силовых структурах

Внедорожник с двумя украинскими военными утонул в реке Сейм в Сумской области, оба военных погибли из-за того, что украинская оккупационная администрация с... РИА Новости, 29.09.2025

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

вооруженные силы украины

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Внедорожник с двумя украинскими военными утонул в реке Сейм в Сумской области, оба военных погибли из-за того, что украинская оккупационная администрация с весны так и не повесила предупредительный знак о том, что моста больше нет, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Сумах чиновники "Сумского облавтодора" в течение пяти месяцев не моги поставить дорожный знак о невозможности проезда по трассе Сумы-Глухов. По этой причине внедорожник с украинскими военными утонул в реке Сейм", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что мост в населенном пункте Пересыпки Сумской области попал под удар авиации еще весной этого года. "С тех пор украинская оккупационная администрация не только не перекрыла движение по трассе, но и не удосужилась вывесить предупредительные знаки об уничтожении моста", - сказал представитель силовых структур. Оба ВСУшника, по его словам, погибли. Помимо военных на данном участке регулярно гибнут и гражданские, добавил он.

сумская область

2025

Новости

в мире, сумская область, вооруженные силы украины