И.о. замгубернатора Кубани объявил об уходе на СВО

13:50 29.09.2025 (обновлено: 13:51 29.09.2025)
краснодарский край
грузия
александр власов
кубанское казачье войско
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия и.о. вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Это великая честь – служить своей Родине и быть ее достойным сыном. Отмечу, что и я ветеран боевых действий, выполнял задачи в Чеченской республике в конце девяностых и начале двухтысячных годов, в операции по принуждении к миру в 2008 году в Грузии. Принял решение уйти в нашу бригаду "Кубань" для выполнения боевых задач специальной военной операции", - сказал Власов, его цитирует пресс-служба. Как уточнил ранее РИА Новости представитель пресс-службы Кубанского казачьего войска, Власов при этом остается атаманом. Казаки, по информации краевой администрации, поддержали решение войскового атамана. Власов стал заместителем главы региона в 2020 году, назначен атаманом Кубанского казачьего войска в 2021-м.
краснодарский край, грузия, александр власов, кубанское казачье войско
Краснодарский край, Грузия, Александр Власов, Кубанское казачье войско
Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского войскового казачьего общества Александр Власов
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского войскового казачьего общества Александр Власов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия и.о. вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Это великая честь – служить своей Родине и быть ее достойным сыном. Отмечу, что и я ветеран боевых действий, выполнял задачи в Чеченской республике в конце девяностых и начале двухтысячных годов, в операции по принуждении к миру в 2008 году в Грузии. Принял решение уйти в нашу бригаду "Кубань" для выполнения боевых задач специальной военной операции", - сказал Власов, его цитирует пресс-служба.
Как уточнил ранее РИА Новости представитель пресс-службы Кубанского казачьего войска, Власов при этом остается атаманом.
Казаки, по информации краевой администрации, поддержали решение войскового атамана. Власов стал заместителем главы региона в 2020 году, назначен атаманом Кубанского казачьего войска в 2021-м.
Краснодарский крайГрузияАлександр ВласовКубанское казачье войско
 
 
