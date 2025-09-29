Рейтинг@Mail.ru
"ВкусВилл" опроверг информацию о наличии паразитов в скумбрии - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/vkusvill-2045225820.html
"ВкусВилл" опроверг информацию о наличии паразитов в скумбрии
"ВкусВилл" опроверг информацию о наличии паразитов в скумбрии - РИА Новости, 29.09.2025
"ВкусВилл" опроверг информацию о наличии паразитов в скумбрии
"ВкусВилл" опроверг информацию о наличии яиц гельминтов и самих паразитов в скумбрии, сообщил РИА Новости в компании. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T18:56:00+03:00
2025-09-29T18:56:00+03:00
вкусвилл
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992063894_303:0:2146:1037_1920x0_80_0_0_bafb0f8b38486b9675eed85c5eb428a5.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "ВкусВилл" опроверг информацию о наличии яиц гельминтов и самих паразитов в скумбрии, сообщил РИА Новости в компании. Ранее некоторые СМИ написали, что москвичка обнаружила червей в доставленной ей скумбрии из "ВкусВилла"и пожаловалась в Роспотребнадзор. В пресс-службе ритейлера уточнили агентству, что речь идет о скумбрии собственной торговой марки "ВкусВилла". "Мы провели тщательную внутреннюю проверку вместе с технологом и поставщиком. От поставщика был получен официальный ответ: сразу после поступления партии был проведен визуальный контроль рыбы - яиц гельминтов и самих гельминтов выявлено не было", - сообщили в компании. Там добавили, что дополнительно было выполнено лабораторное исследование, которое также не подтвердило наличие живых гельминтов в сырье. "Судя по фотографии, предоставленной покупателем, речь, скорее всего, идет о пилорических придатках или фрагменте кишки рыбы — это естественные анатомические структуры, которые иногда могут быть похожи на посторонние включения", - пояснили в компании. Там отметили также, что согласно данным ВОЗ, 80–90% как морской, так и речной рыбы являются потенциальными носителями гельминтов. Именно поэтому сразу после вылова рыба подвергается обязательной шоковой заморозке - это стандартная и эффективная мера обеззараживания, одобренная санитарными службами и разрешенная для реализации в розничной торговле.
https://ria.ru/20250515/lenta-2017220303.html
https://ria.ru/20250217/perekrestok-1999936851.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992063894_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62f030e1eae15a510d988f75ecd1b7d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вкусвилл, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество
ВкусВилл, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ, Общество
"ВкусВилл" опроверг информацию о наличии паразитов в скумбрии

«ВкусВилл» опроверг информацию о наличии яиц гельминтов в скумбрии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСетевой магазин продуктов питания "ВкусВилл"
Сетевой магазин продуктов питания ВкусВилл - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сетевой магазин продуктов питания "ВкусВилл". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "ВкусВилл" опроверг информацию о наличии яиц гельминтов и самих паразитов в скумбрии, сообщил РИА Новости в компании.
Ранее некоторые СМИ написали, что москвичка обнаружила червей в доставленной ей скумбрии из "ВкусВилла"и пожаловалась в Роспотребнадзор.
Бактерия сальмонелла - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Лента" проверит товары "Петелинки" после сообщений о сальмонелле
15 мая, 21:22
В пресс-службе ритейлера уточнили агентству, что речь идет о скумбрии собственной торговой марки "ВкусВилла".
"Мы провели тщательную внутреннюю проверку вместе с технологом и поставщиком. От поставщика был получен официальный ответ: сразу после поступления партии был проведен визуальный контроль рыбы - яиц гельминтов и самих гельминтов выявлено не было", - сообщили в компании.
Там добавили, что дополнительно было выполнено лабораторное исследование, которое также не подтвердило наличие живых гельминтов в сырье.
"Судя по фотографии, предоставленной покупателем, речь, скорее всего, идет о пилорических придатках или фрагменте кишки рыбы — это естественные анатомические структуры, которые иногда могут быть похожи на посторонние включения", - пояснили в компании.
Там отметили также, что согласно данным ВОЗ, 80–90% как морской, так и речной рыбы являются потенциальными носителями гельминтов. Именно поэтому сразу после вылова рыба подвергается обязательной шоковой заморозке - это стандартная и эффективная мера обеззараживания, одобренная санитарными службами и разрешенная для реализации в розничной торговле.
Вывески на магазине Перекресток - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В "Перекрестке" в партии рыбы "Люди Любят" обнаружили червей
17 февраля, 22:41
 
ВкусВиллФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала