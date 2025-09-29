https://ria.ru/20250929/vkusvill-2045225820.html

"ВкусВилл" опроверг информацию о наличии паразитов в скумбрии

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "ВкусВилл" опроверг информацию о наличии яиц гельминтов и самих паразитов в скумбрии, сообщил РИА Новости в компании. Ранее некоторые СМИ написали, что москвичка обнаружила червей в доставленной ей скумбрии из "ВкусВилла"и пожаловалась в Роспотребнадзор. В пресс-службе ритейлера уточнили агентству, что речь идет о скумбрии собственной торговой марки "ВкусВилла". "Мы провели тщательную внутреннюю проверку вместе с технологом и поставщиком. От поставщика был получен официальный ответ: сразу после поступления партии был проведен визуальный контроль рыбы - яиц гельминтов и самих гельминтов выявлено не было", - сообщили в компании. Там добавили, что дополнительно было выполнено лабораторное исследование, которое также не подтвердило наличие живых гельминтов в сырье. "Судя по фотографии, предоставленной покупателем, речь, скорее всего, идет о пилорических придатках или фрагменте кишки рыбы — это естественные анатомические структуры, которые иногда могут быть похожи на посторонние включения", - пояснили в компании. Там отметили также, что согласно данным ВОЗ, 80–90% как морской, так и речной рыбы являются потенциальными носителями гельминтов. Именно поэтому сразу после вылова рыба подвергается обязательной шоковой заморозке - это стандартная и эффективная мера обеззараживания, одобренная санитарными службами и разрешенная для реализации в розничной торговле.

