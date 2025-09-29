Рейтинг@Mail.ru
Аналитик раскрыла, как выбрать выгодный вклад при снижении ставок - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 29.09.2025 (обновлено: 11:23 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/vklad-2044998182.html
Аналитик раскрыла, как выбрать выгодный вклад при снижении ставок
Аналитик раскрыла, как выбрать выгодный вклад при снижении ставок - РИА Новости, 29.09.2025
Аналитик раскрыла, как выбрать выгодный вклад при снижении ставок
Критериев выбора самого выгодного вклада на фоне общего снижения ставок несколько, и сам размер процентной ставки далеко не основной, рассказала агентству... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T03:18:00+03:00
2025-09-29T11:23:00+03:00
экономика
гаянэ замалеева
банки.ру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_3fe9a51ac0e7abe49df6020d4bc2c1be.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Критериев выбора самого выгодного вклада на фоне общего снижения ставок несколько, и сам размер процентной ставки далеко не основной, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева."Максимальное значение ставки сейчас на коротком горизонте — до полугода, и оно редко превышает 14-15% годовых. У банков второго эшелона встречаются более привлекательные предложения, но они часто сопряжены с дополнительными условиями. Например, нужно приобрести страховку или подписку", — пояснила она.Аналитик советует обратить внимание на несколько факторов:Для сохранения максимальной доходности лучше распределить средства на разные депозиты — от трех месяцев до года. Так вы получите бонус от краткосрочных вкладов и зафиксируете доходность в ожидании дальнейшего снижения, советует Замалеева.
https://ria.ru/20250916/litsenziya-2042122965.html
https://ria.ru/20250912/vklady-2041336995.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4240447abd570896ca2f977c463ea520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, гаянэ замалеева, банки.ру
Экономика, Гаянэ Замалеева, Банки.ру
Аналитик раскрыла, как выбрать выгодный вклад при снижении ставок

Аналитик Замалеева назвала наиболее выгодным вклад на срок до 12 месяцев

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Критериев выбора самого выгодного вклада на фоне общего снижения ставок несколько, и сам размер процентной ставки далеко не основной, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
"Максимальное значение ставки сейчас на коротком горизонте — до полугода, и оно редко превышает 14-15% годовых. У банков второго эшелона встречаются более привлекательные предложения, но они часто сопряжены с дополнительными условиями. Например, нужно приобрести страховку или подписку", — пояснила она.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Эксперт объяснил, что будет с кредитом, если банк лишили лицензии
16 сентября, 02:15
Аналитик советует обратить внимание на несколько факторов:
  • Срок вклада: оптимальный от шести до 12 месяцев;
  • Условия досрочного снятия: как правило, максимальная ставка предполагает, что вы не тронете деньги до конца срока;
  • Капитализация процентов: при долгосрочном накоплении повышает доходность;
  • Привязка к ключевой ставке: сейчас скорее минус, чем плюс, ведь чем ниже "ключ", тем меньше ваш доход;
  • Бонусы: до сих пор есть интересные предложения для новых клиентов, но нужно внимательно выбирать их.
Для сохранения максимальной доходности лучше распределить средства на разные депозиты — от трех месяцев до года. Так вы получите бонус от краткосрочных вкладов и зафиксируете доходность в ожидании дальнейшего снижения, советует Замалеева.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Финансист рассказала, кто заплатит за высокие доходы от вкладов
12 сентября, 03:18
 
ЭкономикаГаянэ ЗамалееваБанки.ру
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала