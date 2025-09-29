Аналитик раскрыла, как выбрать выгодный вклад при снижении ставок
Аналитик Замалеева назвала наиболее выгодным вклад на срок до 12 месяцев
Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Критериев выбора самого выгодного вклада на фоне общего снижения ставок несколько, и сам размер процентной ставки далеко не основной, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
"Максимальное значение ставки сейчас на коротком горизонте — до полугода, и оно редко превышает 14-15% годовых. У банков второго эшелона встречаются более привлекательные предложения, но они часто сопряжены с дополнительными условиями. Например, нужно приобрести страховку или подписку", — пояснила она.
Аналитик советует обратить внимание на несколько факторов:
- Срок вклада: оптимальный от шести до 12 месяцев;
- Условия досрочного снятия: как правило, максимальная ставка предполагает, что вы не тронете деньги до конца срока;
- Капитализация процентов: при долгосрочном накоплении повышает доходность;
- Привязка к ключевой ставке: сейчас скорее минус, чем плюс, ведь чем ниже "ключ", тем меньше ваш доход;
- Бонусы: до сих пор есть интересные предложения для новых клиентов, но нужно внимательно выбирать их.
Для сохранения максимальной доходности лучше распределить средства на разные депозиты — от трех месяцев до года. Так вы получите бонус от краткосрочных вкладов и зафиксируете доходность в ожидании дальнейшего снижения, советует Замалеева.
