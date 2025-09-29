https://ria.ru/20250929/vklad-2044998182.html

Аналитик раскрыла, как выбрать выгодный вклад при снижении ставок

Аналитик раскрыла, как выбрать выгодный вклад при снижении ставок

Аналитик раскрыла, как выбрать выгодный вклад при снижении ставок

Критериев выбора самого выгодного вклада на фоне общего снижения ставок несколько, и сам размер процентной ставки далеко не основной, рассказала агентству...

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Критериев выбора самого выгодного вклада на фоне общего снижения ставок несколько, и сам размер процентной ставки далеко не основной, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева."Максимальное значение ставки сейчас на коротком горизонте — до полугода, и оно редко превышает 14-15% годовых. У банков второго эшелона встречаются более привлекательные предложения, но они часто сопряжены с дополнительными условиями. Например, нужно приобрести страховку или подписку", — пояснила она.Аналитик советует обратить внимание на несколько факторов:Для сохранения максимальной доходности лучше распределить средства на разные депозиты — от трех месяцев до года. Так вы получите бонус от краткосрочных вкладов и зафиксируете доходность в ожидании дальнейшего снижения, советует Замалеева.

