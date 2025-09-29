Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Венгрия создала огромную "дыру" в плане ЕС против России - РИА Новости, 29.09.2025
01:37 29.09.2025
СМИ: Венгрия создала огромную "дыру" в плане ЕС против России
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Отказ правительства Венгрии в участии в проекте по строительству "стены дронов" против якобы российской угрозы рискует сорвать весь проект, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на экспертов Евросоюза по безопасности."Есть одна проблема: Венгрия, один из ближайших союзников России по блоку, не будет принимать участие (В реализации проекта — Прим. Ред.), а это значит, что в центре этого чрезвычайно амбициозного проекта может образоваться дыра площадью 96 тысяч километров", — говорится в материале.По словам одного из экспертов, "стена дронов" может превратиться в современную "линию Мажино""Без Венгрии стена беспилотников ЕС фактически стала бы линией Мажино в небе", — пожаловалась старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Джессика Берлин.Агентство Рейтер 18 сентября передавало, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсудит с военным руководством ЕС создание "стены дронов" вдоль восточной границы блока. В понедельник словацкий портал Pravda со ссылкой на издание Politico сообщил, что семь европейских государств, представители Украины и Европейской комиссии в пятницу обсудят ускорение создания так называемой "стены от дронов" вдоль восточной границы Европейского союза.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Вместе с тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Отказ правительства Венгрии в участии в проекте по строительству "стены дронов" против якобы российской угрозы рискует сорвать весь проект, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на экспертов Евросоюза по безопасности.
"Есть одна проблема: Венгрия, один из ближайших союзников России по блоку, не будет принимать участие (В реализации проекта — Прим. Ред.), а это значит, что в центре этого чрезвычайно амбициозного проекта может образоваться дыра площадью 96 тысяч километров", — говорится в материале.
По словам одного из экспертов, "стена дронов" может превратиться в современную "линию Мажино"
"Без Венгрии стена беспилотников ЕС фактически стала бы линией Мажино в небе", — пожаловалась старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Джессика Берлин.
Агентство Рейтер 18 сентября передавало, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсудит с военным руководством ЕС создание "стены дронов" вдоль восточной границы блока. В понедельник словацкий портал Pravda со ссылкой на издание Politico сообщил, что семь европейских государств, представители Украины и Европейской комиссии в пятницу обсудят ускорение создания так называемой "стены от дронов" вдоль восточной границы Европейского союза.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Вместе с тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
