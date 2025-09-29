Венгрия заблокировала 12 украинских интернет-порталов
Гуйяш: Венгрия заблокировала 12 украинских интернет-порталов
БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Венгрия заблокировала 12 украинских интернет-порталов в ответ на цензуру со стороны Киева, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.
"Ответ Венгрии на украинскую цензуру. Украина, стремящаяся в Евросоюз, заблокировала иностранные, среди них венгерские, интернет-порталы, потому что они осмелились критически писать о политике антироссийских санкций, вооруженной поддержке Украины, осмелились изобразить ЕС и НАТО как расколотые не очень эффективные организации", - написал Гуйяш в соцсети Facebook *.
Политик подчеркнул, что Венгрия, следуя принципу взаимности, "с сегодняшнего дня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому на территории Венгрии они не будут доступны".
"Не думаю, что многие читали бы "Украинскую Правду" или хотели бы. Однако суверенная страна должна дать пропорциональный ответ на совершенно необоснованную атаку", - добавил Гуйяш, перечислив список из 12 украинских интернет-СМИ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
