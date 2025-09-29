Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли лицей в запорожской Васильевке
15:24 29.09.2025 (обновлено: 17:18 29.09.2025)
ВСУ обстреляли лицей в запорожской Васильевке
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по зданию лицея в городе Васильевка Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."Со стороны ВСУ нанесен артиллерийский удар по зданию профессионально-технического лицея города Васильевки. Пострадал фасад и остекление здания, а также прилегающая территория спортивного зала. Среди людей пострадавших нет", - написал Балицкий.По его словам, целенаправленный удар по учебному заведению – это уже даже не военное преступление, это акт чистейшего терроризма."Все обстоятельства этого преступления тщательно документируются. Материалы уже переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела. На месте работают оперативные службы", - подчеркнул губернатор.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по зданию лицея в городе Васильевка Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Со стороны ВСУ нанесен артиллерийский удар по зданию профессионально-технического лицея города Васильевки. Пострадал фасад и остекление здания, а также прилегающая территория спортивного зала. Среди людей пострадавших нет", - написал Балицкий.
По его словам, целенаправленный удар по учебному заведению – это уже даже не военное преступление, это акт чистейшего терроризма.
"Все обстоятельства этого преступления тщательно документируются. Материалы уже переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела. На месте работают оперативные службы", - подчеркнул губернатор.
