https://ria.ru/20250929/vasilevka-2045153530.html

ВСУ обстреляли лицей в запорожской Васильевке

ВСУ обстреляли лицей в запорожской Васильевке - РИА Новости, 29.09.2025

ВСУ обстреляли лицей в запорожской Васильевке

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по зданию лицея в городе Васильевка Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T15:24:00+03:00

2025-09-29T15:24:00+03:00

2025-09-29T17:18:00+03:00

происшествия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по зданию лицея в городе Васильевка Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."Со стороны ВСУ нанесен артиллерийский удар по зданию профессионально-технического лицея города Васильевки. Пострадал фасад и остекление здания, а также прилегающая территория спортивного зала. Среди людей пострадавших нет", - написал Балицкий.По его словам, целенаправленный удар по учебному заведению – это уже даже не военное преступление, это акт чистейшего терроризма."Все обстоятельства этого преступления тщательно документируются. Материалы уже переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела. На месте работают оперативные службы", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, вооруженные силы украины