ВСУ обстреляли лицей в запорожской Васильевке
ВСУ обстреляли лицей в запорожской Васильевке - РИА Новости, 29.09.2025
ВСУ обстреляли лицей в запорожской Васильевке
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по зданию лицея в городе Васильевка Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T15:24:00+03:00
2025-09-29T15:24:00+03:00
2025-09-29T17:18:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по зданию лицея в городе Васильевка Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."Со стороны ВСУ нанесен артиллерийский удар по зданию профессионально-технического лицея города Васильевки. Пострадал фасад и остекление здания, а также прилегающая территория спортивного зала. Среди людей пострадавших нет", - написал Балицкий.По его словам, целенаправленный удар по учебному заведению – это уже даже не военное преступление, это акт чистейшего терроризма."Все обстоятельства этого преступления тщательно документируются. Материалы уже переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела. На месте работают оперативные службы", - подчеркнул губернатор.
2025
