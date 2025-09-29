https://ria.ru/20250929/ukraina-2045224504.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 29.09.2025

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Взрывы раздались в Киеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское агентство УНИАН. "В Киеве слышны взрывы, в городе объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

