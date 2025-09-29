https://ria.ru/20250929/udary-2045037083.html
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2025
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области
За сутки ВСУ нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T09:49:00+03:00
2025-09-29T09:49:00+03:00
2025-09-29T09:49:00+03:00
происшествия
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ГЕНИЧЕСК, 29 сен - РИА Новости. За сутки ВСУ нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 19 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 19 артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Голая Пристань, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Райское, Рыбальче, Солонцы, Софиевка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Происшествия, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов из артиллерии по Херсонской области