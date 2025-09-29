Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/udary-2045037083.html
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2025
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области
За сутки ВСУ нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T09:49:00+03:00
2025-09-29T09:49:00+03:00
происшествия
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ГЕНИЧЕСК, 29 сен - РИА Новости. За сутки ВСУ нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 19 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 19 артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Голая Пристань, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Райское, Рыбальче, Солонцы, Софиевка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Происшествия, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 38 ударов из артиллерии по Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 29 сен - РИА Новости. За сутки ВСУ нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 19 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 19 артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Голая Пристань, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Райское, Рыбальче, Солонцы, Софиевка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияДнепр (река)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала