ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2025

ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области

29.09.2025

ГЕНИЧЕСК, 29 сен - РИА Новости. За сутки ВСУ нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 19 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 19 артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Голая Пристань, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Райское, Рыбальче, Солонцы, Софиевка.

