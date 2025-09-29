https://ria.ru/20250929/transport-2045023435.html

В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства в 07.59 мск в понедельник Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.

