Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/transport-2045023435.html
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу - РИА Новости, 29.09.2025
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T08:10:00+03:00
2025-09-29T08:10:00+03:00
севастополь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014766333_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a3b31ef3d01d9b949dad0464ceea7a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства в 07.59 мск в понедельник Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
https://ria.ru/20250925/sevastopol-2044402811.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014766333_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ade778d381590d95e80e3283c78f5240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, россия
Севастополь, Россия
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу

В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства в 07.59 мск в понедельник
Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Развожаев рассказал, когда стабилизирую ситуацию с бензином в Севастополе
25 сентября, 19:17
 
СевастопольРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала