Рейтинг@Mail.ru
Цыбульский отметил потенциал участников СВО для воспитания молодежи - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
20:02 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/svo-2045236150.html
Цыбульский отметил потенциал участников СВО для воспитания молодежи
Цыбульский отметил потенциал участников СВО для воспитания молодежи - РИА Новости, 29.09.2025
Цыбульский отметил потенциал участников СВО для воспитания молодежи
Потенциал участников СВО полезен для воспитания подрастающего поколения, а практики по увековечиванию памяти погибших бойцов должны быть единообразными во всех... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T20:02:00+03:00
2025-09-29T20:02:00+03:00
архангельская область
россия
архангельская область
александр цыбульский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031260949_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_5d4761fdd1888b38f6f253d992b5b0bc.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 29 сен – РИА Новости. Потенциал участников СВО полезен для воспитания подрастающего поколения, а практики по увековечиванию памяти погибших бойцов должны быть единообразными во всех российских регионах, отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. В понедельник состоялось расширенное заседание комиссии Государственного совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей по подготовке к президиуму Госсовета. Цыбульский выступил модератором круглого стола, который был посвящен вовлечению наших героев в общественную деятельность по разным направлениям. "Потенциал людей, доказавших в бою верность идеалам Отечества, максимально полезен для воспитания подрастающего поколения. Это реальные примеры героизма и отваги. Ведущая роль в этой работе отведена фонду "Защитники Отечества", через который ветераны СВО общаются со школьниками на уроках мужества, выступают на "Разговорах о важном", участвуют в съемках патриотических роликов, издании книг и организации конкурсов для детей и молодежи", – отметил в социальных сетях Цыбульский. Участники заседания также обсудили реализацию федеральных и региональных мер поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, совершенствование механизмов предоставления мер поддержки, в том числе в электронном виде, оказание медицинской и психолого-психотерапевтической помощи, включая санаторно-курортное лечение, реабилитацию ветеранов боевых действий, переобучение и их трудоустройство, улучшение жилищных условий, вовлечение в военно-патриотические мероприятия и занятия спортом, адаптацию и ресоциализацию участников СВО. "Говоря об увековечивании памяти погибших военнослужащих, сошлись во мнении, что действующие практики этой работы сильно разнятся не только между регионами, но порой и внутри одних и тех же населенных пунктов. Вместе с коллегами предложили сформировать единые рекомендации по увековечению памяти погибших бойцов", - отметил архангельский губернатор. Цыбульский добавил, что по итогам прошедшего заседания комиссии президенту России будет представлен перечень соответствующих предложений.
https://ria.ru/20250625/podderzhka-2025360230.html
россия
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031260949_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_6ce3f7250ac0d71d3b3fc9d2b2a9a5f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, архангельская область, александр цыбульский
Архангельская область, Россия, Архангельская область, Александр Цыбульский
Цыбульский отметил потенциал участников СВО для воспитания молодежи

Александр Цыбульский отметил потенциал участников СВО для воспитания молодежи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АРХАНГЕЛЬСК, 29 сен – РИА Новости. Потенциал участников СВО полезен для воспитания подрастающего поколения, а практики по увековечиванию памяти погибших бойцов должны быть единообразными во всех российских регионах, отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
В понедельник состоялось расширенное заседание комиссии Государственного совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей по подготовке к президиуму Госсовета. Цыбульский выступил модератором круглого стола, который был посвящен вовлечению наших героев в общественную деятельность по разным направлениям.
"Потенциал людей, доказавших в бою верность идеалам Отечества, максимально полезен для воспитания подрастающего поколения. Это реальные примеры героизма и отваги. Ведущая роль в этой работе отведена фонду "Защитники Отечества", через который ветераны СВО общаются со школьниками на уроках мужества, выступают на "Разговорах о важном", участвуют в съемках патриотических роликов, издании книг и организации конкурсов для детей и молодежи", – отметил в социальных сетях Цыбульский.
Участники заседания также обсудили реализацию федеральных и региональных мер поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, совершенствование механизмов предоставления мер поддержки, в том числе в электронном виде, оказание медицинской и психолого-психотерапевтической помощи, включая санаторно-курортное лечение, реабилитацию ветеранов боевых действий, переобучение и их трудоустройство, улучшение жилищных условий, вовлечение в военно-патриотические мероприятия и занятия спортом, адаптацию и ресоциализацию участников СВО.
"Говоря об увековечивании памяти погибших военнослужащих, сошлись во мнении, что действующие практики этой работы сильно разнятся не только между регионами, но порой и внутри одних и тех же населенных пунктов. Вместе с коллегами предложили сформировать единые рекомендации по увековечению памяти погибших бойцов", - отметил архангельский губернатор. Цыбульский добавил, что по итогам прошедшего заседания комиссии президенту России будет представлен перечень соответствующих предложений.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Архангельские депутаты дополнили меры поддержки многодетных семей
25 июня, 15:46
 
Архангельская областьРоссияАрхангельская областьАлександр Цыбульский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала