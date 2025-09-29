https://ria.ru/20250929/svo-2045236150.html

Цыбульский отметил потенциал участников СВО для воспитания молодежи

архангельская область

россия

архангельская область

александр цыбульский

АРХАНГЕЛЬСК, 29 сен – РИА Новости. Потенциал участников СВО полезен для воспитания подрастающего поколения, а практики по увековечиванию памяти погибших бойцов должны быть единообразными во всех российских регионах, отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. В понедельник состоялось расширенное заседание комиссии Государственного совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей по подготовке к президиуму Госсовета. Цыбульский выступил модератором круглого стола, который был посвящен вовлечению наших героев в общественную деятельность по разным направлениям. "Потенциал людей, доказавших в бою верность идеалам Отечества, максимально полезен для воспитания подрастающего поколения. Это реальные примеры героизма и отваги. Ведущая роль в этой работе отведена фонду "Защитники Отечества", через который ветераны СВО общаются со школьниками на уроках мужества, выступают на "Разговорах о важном", участвуют в съемках патриотических роликов, издании книг и организации конкурсов для детей и молодежи", – отметил в социальных сетях Цыбульский. Участники заседания также обсудили реализацию федеральных и региональных мер поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, совершенствование механизмов предоставления мер поддержки, в том числе в электронном виде, оказание медицинской и психолого-психотерапевтической помощи, включая санаторно-курортное лечение, реабилитацию ветеранов боевых действий, переобучение и их трудоустройство, улучшение жилищных условий, вовлечение в военно-патриотические мероприятия и занятия спортом, адаптацию и ресоциализацию участников СВО. "Говоря об увековечивании памяти погибших военнослужащих, сошлись во мнении, что действующие практики этой работы сильно разнятся не только между регионами, но порой и внутри одних и тех же населенных пунктов. Вместе с коллегами предложили сформировать единые рекомендации по увековечению памяти погибших бойцов", - отметил архангельский губернатор. Цыбульский добавил, что по итогам прошедшего заседания комиссии президенту России будет представлен перечень соответствующих предложений.

россия

архангельская область

