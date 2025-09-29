https://ria.ru/20250929/svo-2045229918.html

Более 200 ивановских ветеранов СВО и членов их семей повысили квалификацию

Более 200 ивановских ветеранов СВО и членов их семей повысили квалификацию - РИА Новости, 29.09.2025

Более 200 ивановских ветеранов СВО и членов их семей повысили квалификацию

Более 200 участников СВО и членов их семей в Ивановской области бесплатно получили новую профессию или повысили квалификацию по направлению региональной службы... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T19:14:00+03:00

2025-09-29T19:14:00+03:00

2025-09-29T19:14:00+03:00

ивановская область

ивановская область

россия

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28708aa041398594b2d3f27a461409a3.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 200 участников СВО и членов их семей в Ивановской области бесплатно получили новую профессию или повысили квалификацию по направлению региональной службы занятости, сообщает пресс-служба облправительства. В частности, за время действия этой региональной меры поддержки профессиональную переподготовку прошли 234 человека, в том числе 19 ветеранов боевых действий. Еще более 50 человек проходят обучение в настоящий момент. Самыми востребованными направлениями для переподготовки стали сестринское дело, вождение автомобиля, оказание парикмахерских услуг, кадровое делопроизводство, бухгалтерия, работа с маркетплейсами. Перед направлением на обучение специалисты службы занятости предлагают пройти профориентационное тестирование для подбора наиболее подходящих образовательных программ. Реализацию федеральных и региональных мер поддержки участников СВО и совершенствование механизмов их предоставления обсудили в понедельник на расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий, в котором принял участие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. В пресс-службе напомнили, что в регионе действует целый комплекс мер поддержки военнослужащих и их семей. Так, для участников СВО из Ивановской области на базе федерального медицинского центра "Решма" с 2022 года организована медицинская реабилитация. Это направление планируют расширять и дальше, подчеркнул ранее Воскресенский. Поддержку участникам и ветеранам СВО, их семьям оказывают Государственный фонд "Защитники Отечества" и Комитет семей воинов Отечества. Также в Ивановской области работает Ассоциация ветеранов СВО. Стартовал кадровый проект "Время наших" - аналог президентской программы "Время Героев". Его финалистами стали 25 ветеранов СВО, которые уже завершили первый образовательный модуль и приступили к стажировкам.

https://ria.ru/20250923/medreabilitatsiya-2043762650.html

ивановская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ивановская область, россия, сво