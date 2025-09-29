https://ria.ru/20250929/svo-2045082927.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.09.2025
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Андреевка и Алексеевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Варваровка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
