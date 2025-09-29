Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии 12 женщин будут судить за организацию въезда 30 граждан Сирии - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/sud-2045145562.html
В Чувашии 12 женщин будут судить за организацию въезда 30 граждан Сирии
В Чувашии 12 женщин будут судить за организацию въезда 30 граждан Сирии - РИА Новости, 29.09.2025
В Чувашии 12 женщин будут судить за организацию въезда 30 граждан Сирии
Двенадцать жительниц Чебоксар предстанут перед судом за организацию въезда на территорию России 30 граждан Сирии, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T15:02:00+03:00
2025-09-29T15:02:00+03:00
происшествия
россия
чебоксары
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Двенадцать жительниц Чебоксар предстанут перед судом за организацию въезда на территорию России 30 граждан Сирии, сообщает МВД Чувашии. Отделом по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Чувашии во взаимодействии с Главным управлением уголовного розыска МВД РФ была выявлена противоправная деятельность организованной группы. "Ранее одна из девушек, задействованных в криминальной схеме, уже попадала в поле зрения оперативников в связи с совершением аналогичного преступления в Кировской области. Несмотря на уголовное преследование, 34-летняя жительница Чебоксар во взаимодействии с куратором преступного бизнеса организовала новый канал незаконной миграции и вовлекла в него 11 своих знакомых. Следуя инструкциям вербовщицы, проживающие в Чебоксарах женщины, 23-47 лет, за денежное вознаграждение оформляли фиктивные приглашения иностранцам, встречали и сопровождали их", - говорится в сообщении. Установлено, что благодаря действиям участниц противоправной схемы 30 граждан Сирии смогли въехать на территорию России в 2023 году. "Материалы уголовного дела в отношении 12 фигуранток по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд города Чебоксары", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250913/rossija-2041596777.html
россия
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, чебоксары
Происшествия, Россия, Чебоксары
В Чувашии 12 женщин будут судить за организацию въезда 30 граждан Сирии

В Чебоксарах 12 женщин будут судить за организацию въезда 30 сирийцев

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Двенадцать жительниц Чебоксар предстанут перед судом за организацию въезда на территорию России 30 граждан Сирии, сообщает МВД Чувашии.
Отделом по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Чувашии во взаимодействии с Главным управлением уголовного розыска МВД РФ была выявлена противоправная деятельность организованной группы.
"Ранее одна из девушек, задействованных в криминальной схеме, уже попадала в поле зрения оперативников в связи с совершением аналогичного преступления в Кировской области. Несмотря на уголовное преследование, 34-летняя жительница Чебоксар во взаимодействии с куратором преступного бизнеса организовала новый канал незаконной миграции и вовлекла в него 11 своих знакомых. Следуя инструкциям вербовщицы, проживающие в Чебоксарах женщины, 23-47 лет, за денежное вознаграждение оформляли фиктивные приглашения иностранцам, встречали и сопровождали их", - говорится в сообщении.
Установлено, что благодаря действиям участниц противоправной схемы 30 граждан Сирии смогли въехать на территорию России в 2023 году.
"Материалы уголовного дела в отношении 12 фигуранток по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд города Чебоксары", - подчеркивается в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Стало известно, когда мигрантам нельзя свободно въезжать в Россию
13 сентября, 06:18
 
ПроисшествияРоссияЧебоксары
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала