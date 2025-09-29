https://ria.ru/20250929/sud-2045145562.html

В Чувашии 12 женщин будут судить за организацию въезда 30 граждан Сирии

Двенадцать жительниц Чебоксар предстанут перед судом за организацию въезда на территорию России 30 граждан Сирии, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 29.09.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Двенадцать жительниц Чебоксар предстанут перед судом за организацию въезда на территорию России 30 граждан Сирии, сообщает МВД Чувашии. Отделом по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Чувашии во взаимодействии с Главным управлением уголовного розыска МВД РФ была выявлена противоправная деятельность организованной группы. "Ранее одна из девушек, задействованных в криминальной схеме, уже попадала в поле зрения оперативников в связи с совершением аналогичного преступления в Кировской области. Несмотря на уголовное преследование, 34-летняя жительница Чебоксар во взаимодействии с куратором преступного бизнеса организовала новый канал незаконной миграции и вовлекла в него 11 своих знакомых. Следуя инструкциям вербовщицы, проживающие в Чебоксарах женщины, 23-47 лет, за денежное вознаграждение оформляли фиктивные приглашения иностранцам, встречали и сопровождали их", - говорится в сообщении. Установлено, что благодаря действиям участниц противоправной схемы 30 граждан Сирии смогли въехать на территорию России в 2023 году. "Материалы уголовного дела в отношении 12 фигуранток по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд города Чебоксары", - подчеркивается в сообщении.

