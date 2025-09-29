Рейтинг@Mail.ru
23:30 29.09.2025
СМИ: США могут перенаправить оружейный плутоний на топливо для АЭС
в мире
сша
дональд трамп
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность перенаправить плутоний для ядерного оружия на использование в качестве топлива на будущих американских АЭС, пишет издание Politico со ссылкой на источник в минэнерго США и внутренние документы ведомства. "Администрация Трампа изучает предложение о перенаправлении плутония, играющего центральную роль в ядерном арсенале США, на использование его в качестве топлива для нового поколения электростанций", - говорится в статье. При этом издание отмечает, что ныне функционирующие в США ядерные реакторы потребляют исключительно урановое топливо, а плутоний лишь планируется к использованию в будущем - в частности, его могут использовать гражданские энергетические компании, в том числе стартапы, предлагающие перспективные проекты ядерных реакторов. Согласно документам минэнерго, инициатива потребует больших объемов плутония, и более 20% материала для ее выполнения будет поступать из плутониевых сердечников, изготавливаемых для использования в ядерном оружии. При этом, по данным документов, минэнерго США уже сталкивается с недостачей производства сердечников. Со ссылкой на документ издание указывает, что суммарный объем плутония, который минэнерго просит выделить из запасов США на развитие ядерной энергетики, составляет 25 тонн.
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: США могут перенаправить оружейный плутоний на топливо для АЭС

Politico: США могут перенаправить оружейный плутоний на топливо для будущих АЭС

© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Fotolia / chalabala
Атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность перенаправить плутоний для ядерного оружия на использование в качестве топлива на будущих американских АЭС, пишет издание Politico со ссылкой на источник в минэнерго США и внутренние документы ведомства.
"Администрация Трампа изучает предложение о перенаправлении плутония, играющего центральную роль в ядерном арсенале США, на использование его в качестве топлива для нового поколения электростанций", - говорится в статье.
При этом издание отмечает, что ныне функционирующие в США ядерные реакторы потребляют исключительно урановое топливо, а плутоний лишь планируется к использованию в будущем - в частности, его могут использовать гражданские энергетические компании, в том числе стартапы, предлагающие перспективные проекты ядерных реакторов.
Согласно документам минэнерго, инициатива потребует больших объемов плутония, и более 20% материала для ее выполнения будет поступать из плутониевых сердечников, изготавливаемых для использования в ядерном оружии. При этом, по данным документов, минэнерго США уже сталкивается с недостачей производства сердечников.
Со ссылкой на документ издание указывает, что суммарный объем плутония, который минэнерго просит выделить из запасов США на развитие ядерной энергетики, составляет 25 тонн.
Строительство атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
"Росатом" рассказал об опыте, полученном Турцией при постройке АЭС "Аккую"
28 сентября, 21:40
 
