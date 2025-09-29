https://ria.ru/20250929/ssha-2045257818.html

СМИ: США могут перенаправить оружейный плутоний на топливо для АЭС

СМИ: США могут перенаправить оружейный плутоний на топливо для АЭС

СМИ: США могут перенаправить оружейный плутоний на топливо для АЭС

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность перенаправить плутоний для ядерного оружия на использование в качестве топлива на будущих...

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность перенаправить плутоний для ядерного оружия на использование в качестве топлива на будущих американских АЭС, пишет издание Politico со ссылкой на источник в минэнерго США и внутренние документы ведомства. "Администрация Трампа изучает предложение о перенаправлении плутония, играющего центральную роль в ядерном арсенале США, на использование его в качестве топлива для нового поколения электростанций", - говорится в статье. При этом издание отмечает, что ныне функционирующие в США ядерные реакторы потребляют исключительно урановое топливо, а плутоний лишь планируется к использованию в будущем - в частности, его могут использовать гражданские энергетические компании, в том числе стартапы, предлагающие перспективные проекты ядерных реакторов. Согласно документам минэнерго, инициатива потребует больших объемов плутония, и более 20% материала для ее выполнения будет поступать из плутониевых сердечников, изготавливаемых для использования в ядерном оружии. При этом, по данным документов, минэнерго США уже сталкивается с недостачей производства сердечников. Со ссылкой на документ издание указывает, что суммарный объем плутония, который минэнерго просит выделить из запасов США на развитие ядерной энергетики, составляет 25 тонн.

