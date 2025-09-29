https://ria.ru/20250929/ssha-2045246962.html

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. США инициируют диалог между Израилем и палестинцами, чтобы договориться о политических перспективах мирного сосуществования, следует из опубликованного Белым домом "полноценного" плана американского президента Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе. "Соединенные Штаты инициируют диалог между Израилем и палестинцами, чтобы договориться о политических перспективах мирного и процветающего сосуществования", - указано в документе. Отмечается, что по мере установления контроля и стабильности в секторе, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет выводить свои войска в соответствии со стандартами, этапами и сроками, связанными с демилитаризацией.

