Российские войска освободили Кировск в ДНР

Кировск — поселок в Краматорском районе, до начала спецоперации там проживали 2400 человек. Он расположен на противоположном берегу реки Жеребец от села Торское, освобожденного в мае, и менее чем в десяти километрах к востоку от Красного Лимана. Одновременно к нему пробиваются с севера — со стороны Дерилово и Шандриголово. После освобождения Красный Лиман станет плацдармом для наступления на Славянск с северо-востока.