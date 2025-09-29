Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Кировск в ДНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 29.09.2025 (обновлено: 20:00 29.09.2025)
Российские войска освободили Кировск в ДНР
Российские войска освободили Кировск в ДНР - РИА Новости, 29.09.2025
Российские войска освободили Кировск в ДНР
ВС России освободили Кировск в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
кировск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
красный лиман
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ВС России освободили Кировск в ДНР, сообщило Минобороны. "Двадцать девятого сентября 2025 года на Краснолиманском направлении в результате наступательных действий группировкой войск "Запад" освобожден населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики", — рассказали там.В четверг министерство отчитывалось о проведении зачистки поселка от остатков боевиков ВСУ. Украинские формирования стянули на это направление внушительные силы в количестве трех бригад, задействовав до 19 батальонов, превратили каждый дом и подвалы в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя. Они оборудовали оборонительные позиции вдоль реки Жеребец, которая являлась естественной водной преградой. Бойцы "Запада" использовали эффект внезапности и, с ходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника.
Российские войска освободили Кировск в ДНР

Российские военные освободили Кировск в ДНР на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ВС России освободили Кировск в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"Двадцать девятого сентября 2025 года на Краснолиманском направлении в результате наступательных действий группировкой войск "Запад" освобожден населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики", — рассказали там.

Кировск — поселок в Краматорском районе, до начала спецоперации там проживали 2400 человек. Он расположен на противоположном берегу реки Жеребец от села Торское, освобожденного в мае, и менее чем в десяти километрах к востоку от Красного Лимана. Одновременно к нему пробиваются с севера — со стороны Дерилово и Шандриголово. После освобождения Красный Лиман станет плацдармом для наступления на Славянск с северо-востока.

В четверг министерство отчитывалось о проведении зачистки поселка от остатков боевиков ВСУ. Украинские формирования стянули на это направление внушительные силы в количестве трех бригад, задействовав до 19 батальонов, превратили каждый дом и подвалы в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя. Они оборудовали оборонительные позиции вдоль реки Жеребец, которая являлась естественной водной преградой. Бойцы "Запада" использовали эффект внезапности и, с ходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника.
