Российские войска освободили Кировск в ДНР
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ВС России освободили Кировск в ДНР, сообщило Минобороны.
"Двадцать девятого сентября 2025 года на Краснолиманском направлении в результате наступательных действий группировкой войск "Запад" освобожден населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики", — рассказали там.
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Кировск в ДНР
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Кировск в ДНР
Кировск — поселок в Краматорском районе, до начала спецоперации там проживали 2400 человек. Он расположен на противоположном берегу реки Жеребец от села Торское, освобожденного в мае, и менее чем в десяти километрах к востоку от Красного Лимана. Одновременно к нему пробиваются с севера — со стороны Дерилово и Шандриголово. После освобождения Красный Лиман станет плацдармом для наступления на Славянск с северо-востока.
В четверг министерство отчитывалось о проведении зачистки поселка от остатков боевиков ВСУ. Украинские формирования стянули на это направление внушительные силы в количестве трех бригад, задействовав до 19 батальонов, превратили каждый дом и подвалы в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя. Они оборудовали оборонительные позиции вдоль реки Жеребец, которая являлась естественной водной преградой. Бойцы "Запада" использовали эффект внезапности и, с ходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18