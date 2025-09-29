Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045013480.html
Опубликованы кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России
Опубликованы кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России - РИА Новости, 29.09.2025
Опубликованы кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне проведения специальной военной операции. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T05:22:00+03:00
2025-09-29T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-25
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987699794_0:72:3036:1780_1920x0_80_0_0_2bfd81908e4fb6248691d1108987dc6a.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне проведения специальной военной операции. На видео Минобороны РФ показано, как экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск "Восток". В оборонном ведомстве добавили, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045012972.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987699794_417:0:3036:1964_1920x0_80_0_0_66ccd3bbbdfd7733af74680dd26048b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25
Опубликованы кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России

Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Штурмовик Су-25. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне проведения специальной военной операции.
На видео Минобороны РФ показано, как экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск "Восток".
В оборонном ведомстве добавили, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Бойцы ВС России уничтожили танк Т-64 ВСУ в районе Константиновки
Вчера, 05:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-25
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала