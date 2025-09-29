https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045013480.html
Опубликованы кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне проведения специальной военной операции. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне проведения специальной военной операции. На видео Минобороны РФ показано, как экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск "Восток". В оборонном ведомстве добавили, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Опубликованы кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России
