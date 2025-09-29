Рейтинг@Mail.ru
Расчеты БПЛА группировки "Днепр" за ночь уничтожили четыре лодки ВСУ - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045012413.html
Расчеты БПЛА группировки "Днепр" за ночь уничтожили четыре лодки ВСУ
Расчеты БПЛА группировки "Днепр" за ночь уничтожили четыре лодки ВСУ - РИА Новости, 29.09.2025
Расчеты БПЛА группировки "Днепр" за ночь уничтожили четыре лодки ВСУ
Расчёты БПЛА группировки войск "Днепр" за прошедшую ночь уничтожили четыре лодки ВСУ в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T05:09:00+03:00
2025-09-29T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14f0c5151c7a17239fa38db7339b326c.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Расчёты БПЛА группировки войск "Днепр" за прошедшую ночь уничтожили четыре лодки ВСУ в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник. В российском военном ведомстве сообщили, что расчёты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА, артиллерийские орудия, миномёты, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. "При ночном мониторинге правобережья реки Днепр в Херсонской области операторами дронов-разведчиков было выявлено движение врага. Враг пытался форсировать реку Днепр. В одну из моторных лодок удалось загрузиться и начать движение, но через несколько минут мастерским управлением и точным попаданием FPV-дрона лодка с личным составом ВСУ была уничтожена", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что остальные три лодки были уничтожены сбросом осколочно-фугасного снаряда с дрона квадрокоптерного типа. С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии, отметили в министерстве обороны РФ.
https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045012263.html
https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045012146.html
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_503:0:2871:1776_1920x0_80_0_0_bec5119c60f46e42af2690e57b5bbf08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты БПЛА группировки "Днепр" за ночь уничтожили четыре лодки ВСУ

Расчеты БПЛА за ночь уничтожили четыре лодки ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Расчёты БПЛА группировки войск "Днепр" за прошедшую ночь уничтожили четыре лодки ВСУ в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
В российском военном ведомстве сообщили, что расчёты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА, артиллерийские орудия, миномёты, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Уничтожение боевиков ВСУ, заблокированных в районе Клебан-Быкского водохранилища - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
ВС России уничтожили боевиков ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища
Вчера, 05:07
"При ночном мониторинге правобережья реки Днепр в Херсонской области операторами дронов-разведчиков было выявлено движение врага. Враг пытался форсировать реку Днепр. В одну из моторных лодок удалось загрузиться и начать движение, но через несколько минут мастерским управлением и точным попаданием FPV-дрона лодка с личным составом ВСУ была уничтожена", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что остальные три лодки были уничтожены сбросом осколочно-фугасного снаряда с дрона квадрокоптерного типа.
С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии, отметили в министерстве обороны РФ.
Российский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
"Солнцепек" группы "Центра" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала