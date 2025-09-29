https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045012413.html
Расчеты БПЛА группировки "Днепр" за ночь уничтожили четыре лодки ВСУ
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Расчёты БПЛА группировки войск "Днепр" за прошедшую ночь уничтожили четыре лодки ВСУ в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник. В российском военном ведомстве сообщили, что расчёты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА, артиллерийские орудия, миномёты, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. "При ночном мониторинге правобережья реки Днепр в Херсонской области операторами дронов-разведчиков было выявлено движение врага. Враг пытался форсировать реку Днепр. В одну из моторных лодок удалось загрузиться и начать движение, но через несколько минут мастерским управлением и точным попаданием FPV-дрона лодка с личным составом ВСУ была уничтожена", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что остальные три лодки были уничтожены сбросом осколочно-фугасного снаряда с дрона квадрокоптерного типа. С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии, отметили в министерстве обороны РФ.
