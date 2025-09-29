https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045012263.html
ВС России уничтожили боевиков ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Артиллерия и FPV-дроны Южной группировки войск уничтожили боевиков ВСУ, заблокированных в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщило министерство обороны РФ. "Благодаря умелым тактическим действиям подразделений Южной группировки войск на одном из важнейших участков обороны в Донецкой Народной Республике в окружение попали украинские неонацисты из состава бригады специального назначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) и штурмовой бригады "Лють" ВСУ. В настоящее время огнем артиллерии и ударными беспилотными летательными аппаратами соединения и воинские части группировки завершают уничтожение живой силы противника, отказавшейся сложить оружие", - говорится в сообщении.
россия
донецкая народная республика
