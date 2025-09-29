Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили боевиков ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 29.09.2025 (обновлено: 08:47 29.09.2025)
ВС России уничтожили боевиков ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища
ВС России уничтожили боевиков ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища - РИА Новости, 29.09.2025
ВС России уничтожили боевиков ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища
Артиллерия и FPV-дроны Южной группировки войск уничтожили боевиков ВСУ, заблокированных в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 29.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Артиллерия и FPV-дроны Южной группировки войск уничтожили боевиков ВСУ, заблокированных в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщило министерство обороны РФ. "Благодаря умелым тактическим действиям подразделений Южной группировки войск на одном из важнейших участков обороны в Донецкой Народной Республике в окружение попали украинские неонацисты из состава бригады специального назначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) и штурмовой бригады "Лють" ВСУ. В настоящее время огнем артиллерии и ударными беспилотными летательными аппаратами соединения и воинские части группировки завершают уничтожение живой силы противника, отказавшейся сложить оружие", - говорится в сообщении.
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили боевиков ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища

Бойцы "Юга" уничтожили боевиков ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Артиллерия и FPV-дроны Южной группировки войск уничтожили боевиков ВСУ, заблокированных в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщило министерство обороны РФ.
"Благодаря умелым тактическим действиям подразделений Южной группировки войск на одном из важнейших участков обороны в Донецкой Народной Республике в окружение попали украинские неонацисты из состава бригады специального назначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) и штурмовой бригады "Лють" ВСУ. В настоящее время огнем артиллерии и ударными беспилотными летательными аппаратами соединения и воинские части группировки завершают уничтожение живой силы противника, отказавшейся сложить оружие", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек
"Солнцепек" группы "Центра" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
