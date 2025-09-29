Рейтинг@Mail.ru
29.09.2025

"Солнцепек" группы "Центра" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 29.09.2025
"Солнцепек" группы "Центра" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском
"Солнцепек" группы "Центра" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Расчёт тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали... РИА Новости, 29.09.2025
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Расчёт тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" нанес мощный термобарический удар по опорному пункту ВСУ, скрытому в лесном массиве на красноармейском направлении специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что военнослужащие выполнили залп по опорному пункту противника термобарическими боеприпасами на дистанцию свыше 10 километров.
красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ТОС-1А "Солнцепек"
"Солнцепек" группы "Центра" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Расчет ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек"
Российский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Расчёт тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" нанес мощный термобарический удар по опорному пункту ВСУ, скрытому в лесном массиве на красноармейском направлении специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что военнослужащие выполнили залп по опорному пункту противника термобарическими боеприпасами на дистанцию свыше 10 километров.
