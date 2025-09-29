https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045012146.html
"Солнцепек" группы "Центра" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском
"Солнцепек" группы "Центра" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском
"Солнцепек" группы "Центра" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Расчёт тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на подступах к Красноармейску
2025-09-29T05:05:00+03:00
2025-09-29T05:05:00+03:00
2025-09-29T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тос-1а "солнцепек"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981491025_0:44:3164:1824_1920x0_80_0_0_8122cd100e08bf247ed32cc06caf4dbe.jpg
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Расчёт тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" нанес мощный термобарический удар по опорному пункту ВСУ, скрытому в лесном массиве на красноармейском направлении специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что военнослужащие выполнили залп по опорному пункту противника термобарическими боеприпасами на дистанцию свыше 10 километров.
https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045010682.html
красноармейск
красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ТОС-1А "Солнцепек"
"Солнцепек" группы "Центра" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Расчет ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском