Рейтинг@Mail.ru
Российский боец в тяжелых боевых условиях уничтожил восемь боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:08 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2044997515.html
Российский боец в тяжелых боевых условиях уничтожил восемь боевиков ВСУ
Российский боец в тяжелых боевых условиях уничтожил восемь боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.09.2025
Российский боец в тяжелых боевых условиях уничтожил восемь боевиков ВСУ
Рядовой Никита Суровцев, действуя решительно в ходе боя под вражеским минометным огнем и атаками беспилотных летательных аппаратов, уничтожил восемь бойцов ВСУ, РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T00:08:00+03:00
2025-09-29T00:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_0:126:2953:1787_1920x0_80_0_0_9b6675666a055408aa98b61bfd29a4b6.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Рядовой Никита Суровцев, действуя решительно в ходе боя под вражеским минометным огнем и атаками беспилотных летательных аппаратов, уничтожил восемь бойцов ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник. В российском военном ведомстве сообщили, что рядовой Никита Суровцев в ходе проведения СВО выполняет боевые задачи в должности штурмовика. Группа, в составе которой действовал рядовой Суровцев, штурмовала позиции противника в городской застройке. "Действуя решительно, под вражеским минометным огнем и атаками беспилотных летательных аппаратов, Никита ворвался на позиции противника в одном из домов и уничтожил пять украинских боевиков. Производя зачистку здания, рядовой Суровцев вступил в стрелковый бой с группой противника. В ходе боя он уничтожил ещё трех украинских боевиков, но получил ранение. Заняв выгодную позицию, Никита сумел оказать себе первую медицинскую помощь и продолжил сдерживать контратаки врага до прибытия основных сил", - говорится в сообщении Минобороны РФ. В министерстве обороны РФ подчеркнули, что благодаря личному мужеству и самоотверженности рядового Никиты Суровцева были созданы условия для успешной зачистки здания от сил противника.
https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2044997382.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_25f618177153e8ac54f0b1d3701eee64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российский боец в тяжелых боевых условиях уничтожил восемь боевиков ВСУ

Боец ВС России уничтожил восемь военных ВСУ под минометным обстрелом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Рядовой Никита Суровцев, действуя решительно в ходе боя под вражеским минометным огнем и атаками беспилотных летательных аппаратов, уничтожил восемь бойцов ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
В российском военном ведомстве сообщили, что рядовой Никита Суровцев в ходе проведения СВО выполняет боевые задачи в должности штурмовика. Группа, в составе которой действовал рядовой Суровцев, штурмовала позиции противника в городской застройке.
"Действуя решительно, под вражеским минометным огнем и атаками беспилотных летательных аппаратов, Никита ворвался на позиции противника в одном из домов и уничтожил пять украинских боевиков. Производя зачистку здания, рядовой Суровцев вступил в стрелковый бой с группой противника. В ходе боя он уничтожил ещё трех украинских боевиков, но получил ранение. Заняв выгодную позицию, Никита сумел оказать себе первую медицинскую помощь и продолжил сдерживать контратаки врага до прибытия основных сил", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В министерстве обороны РФ подчеркнули, что благодаря личному мужеству и самоотверженности рядового Никиты Суровцева были созданы условия для успешной зачистки здания от сил противника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Боец в ходе штурма опорника ВСУ уничтожил четырех противников
00:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала