Российский боец в тяжелых боевых условиях уничтожил восемь боевиков ВСУ

29.09.2025
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Рядовой Никита Суровцев, действуя решительно в ходе боя под вражеским минометным огнем и атаками беспилотных летательных аппаратов, уничтожил восемь бойцов ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник. В российском военном ведомстве сообщили, что рядовой Никита Суровцев в ходе проведения СВО выполняет боевые задачи в должности штурмовика. Группа, в составе которой действовал рядовой Суровцев, штурмовала позиции противника в городской застройке. "Действуя решительно, под вражеским минометным огнем и атаками беспилотных летательных аппаратов, Никита ворвался на позиции противника в одном из домов и уничтожил пять украинских боевиков. Производя зачистку здания, рядовой Суровцев вступил в стрелковый бой с группой противника. В ходе боя он уничтожил ещё трех украинских боевиков, но получил ранение. Заняв выгодную позицию, Никита сумел оказать себе первую медицинскую помощь и продолжил сдерживать контратаки врага до прибытия основных сил", - говорится в сообщении Минобороны РФ. В министерстве обороны РФ подчеркнули, что благодаря личному мужеству и самоотверженности рядового Никиты Суровцева были созданы условия для успешной зачистки здания от сил противника.
