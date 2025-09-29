https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2044997515.html

Российский боец в тяжелых боевых условиях уничтожил восемь боевиков ВСУ

Российский боец в тяжелых боевых условиях уничтожил восемь боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.09.2025

Российский боец в тяжелых боевых условиях уничтожил восемь боевиков ВСУ

Рядовой Никита Суровцев, действуя решительно в ходе боя под вражеским минометным огнем и атаками беспилотных летательных аппаратов, уничтожил восемь бойцов ВСУ, РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T00:08:00+03:00

2025-09-29T00:08:00+03:00

2025-09-29T00:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_0:126:2953:1787_1920x0_80_0_0_9b6675666a055408aa98b61bfd29a4b6.jpg

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Рядовой Никита Суровцев, действуя решительно в ходе боя под вражеским минометным огнем и атаками беспилотных летательных аппаратов, уничтожил восемь бойцов ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник. В российском военном ведомстве сообщили, что рядовой Никита Суровцев в ходе проведения СВО выполняет боевые задачи в должности штурмовика. Группа, в составе которой действовал рядовой Суровцев, штурмовала позиции противника в городской застройке. "Действуя решительно, под вражеским минометным огнем и атаками беспилотных летательных аппаратов, Никита ворвался на позиции противника в одном из домов и уничтожил пять украинских боевиков. Производя зачистку здания, рядовой Суровцев вступил в стрелковый бой с группой противника. В ходе боя он уничтожил ещё трех украинских боевиков, но получил ранение. Заняв выгодную позицию, Никита сумел оказать себе первую медицинскую помощь и продолжил сдерживать контратаки врага до прибытия основных сил", - говорится в сообщении Минобороны РФ. В министерстве обороны РФ подчеркнули, что благодаря личному мужеству и самоотверженности рядового Никиты Суровцева были созданы условия для успешной зачистки здания от сил противника.

https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2044997382.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины