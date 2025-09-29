Рейтинг@Mail.ru
СМИ: союзники США понимают, что не могут доверять Вашингтону
17:16 29.09.2025
СМИ: союзники США понимают, что не могут доверять Вашингтону
СМИ: союзники США понимают, что не могут доверять Вашингтону - РИА Новости, 29.09.2025
СМИ: союзники США понимают, что не могут доверять Вашингтону
Союзники США понимают, что не могут доверять Вашингтону, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Союзники США понимают, что не могут доверять Вашингтону, передает агентство Блумберг. "Союзники теперь знают, что Америке нельзя доверять... любой, кто следил за политикой США в течение последнего десятилетия, от... Европы до... Китая, уже имел основания сомневаться в надежности США.", - говорится в публикации. Как отмечает агентство, партнеры Америки становятся все более обеспокоенными и принимают альтернативные меры для обеспечения своей безопасности. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что европейские союзники США по НАТО начинают сомневаться в готовности Вашингтона защищать их от возможных угроз.
в мире, сша, вашингтон (штат), америка, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Америка, НАТО
СМИ: союзники США понимают, что не могут доверять Вашингтону

Bloomberg: союзники США понимают, что не могут доверять Вашингтону

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Союзники США понимают, что не могут доверять Вашингтону, передает агентство Блумберг.
"Союзники теперь знают, что Америке нельзя доверять... любой, кто следил за политикой США в течение последнего десятилетия, от... Европы до... Китая, уже имел основания сомневаться в надежности США.", - говорится в публикации.
Как отмечает агентство, партнеры Америки становятся все более обеспокоенными и принимают альтернативные меры для обеспечения своей безопасности.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что европейские союзники США по НАТО начинают сомневаться в готовности Вашингтона защищать их от возможных угроз.
