СМИ: союзники США понимают, что не могут доверять Вашингтону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Союзники США понимают, что не могут доверять Вашингтону, передает агентство Блумберг. "Союзники теперь знают, что Америке нельзя доверять... любой, кто следил за политикой США в течение последнего десятилетия, от... Европы до... Китая, уже имел основания сомневаться в надежности США.", - говорится в публикации. Как отмечает агентство, партнеры Америки становятся все более обеспокоенными и принимают альтернативные меры для обеспечения своей безопасности. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что европейские союзники США по НАТО начинают сомневаться в готовности Вашингтона защищать их от возможных угроз.

