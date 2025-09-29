Рейтинг@Mail.ru
Фотовыставка архивов Совинформбюро открылась в Цзинане
12:14 29.09.2025
Фотовыставка архивов Совинформбюро открылась в Цзинане
Фотовыставка архивов Совинформбюро открылась в Цзинане - РИА Новости, 29.09.2025
Фотовыставка архивов Совинформбюро открылась в Цзинане
В городе Цзинань провинции Шаньдун (КНР) состоялось торжественное открытие фотовыставки международного проекта "Освобождение. Мир народам", приуроченного к 80-летию Победы над японским милитаризмом.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В городе Цзинань провинции Шаньдун (КНР) состоялось торжественное открытие фотовыставки международного проекта "Освобождение. Мир народам", приуроченного к 80-летию Победы над японским милитаризмом. Экспозиция на площадке Шаньдунского педагогического университета представила уникальные архивные материалы Совинформбюро, правообладателям которых является медиагруппа "Россия сегодня". На фотографиях военных корреспондентов запечатлен совместный подвиг советского и китайского народов в борьбе с агрессией японского милитаризма.Директор Центра исследований антияпонской войны при Шаньдунском педагогическом университете Лю Чжипэн, отрывая мероприятие, отметил: "2025 год — это год 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления японскому милитаризму и Второй мировой войне. Эта великая победа стала историческим поворотным моментом, когда китайская нация вышла из глубочайшего кризиса к великому возрождению. Она также является блестящей страницей в истории, когда антифашистская коалиция плечом к плечу боролась за мир и справедливость всего человечества. Международное агентство “Россия сегодня” — одно из самых влиятельных СМИ России, располагающее богатым архивом исторических фотоматериалов о сражениях Второй мировой войны на советско-германском и восточном фронтах. Сотрудничество с ведущими российскими СМИ является для нашего университета полезным опытом международного обмена и сотрудничества. Оно способствует расширению международного видения и повышению влияния наших исследований в области истории, особенно новейшей истории Китая, всеобщей истории и истории международных отношений, а также укрепляет академический и культурный обмен между Китаем и зарубежными странами"."Вторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества, угрожая не только западному миру, но и странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместное противостояние агрессору на востоке объединило усилия народов СССР и Китая, положив начало прочному добрососедству и солидарности в борьбе за мир и справедливость. Мы очень рады, что наши архивные материалы увидят студенты одного из ведущих университетов Китая", - отметил Первый заместитель Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков."Медиагруппа "Россия сегодня" высоко ценит сотрудничество с китайскими партнёрами. Для нас важно не только сохранять историческое наследие, но и делать его доступным для будущих поколений, укреплять взаимное доверие и взаимопонимание между нашими странами", - сообщила в ходе торжественной церемонии открытия руководитель проектов дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" София Загорская.В России проект уже представили в образовательных учреждениях Дальнего Востока – Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и на Камчатке, международная часть проекта началась в сентябре этого года в Пекине, Карачи и Улан-Баторе.Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
Директор Центра исследований антияпонской войны при Шаньдунском педагогическом университете Лю Чжипэн, отрывая мероприятие, отметил: "2025 год — это год 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления японскому милитаризму и Второй мировой войне. Эта великая победа стала историческим поворотным моментом, когда китайская нация вышла из глубочайшего кризиса к великому возрождению. Она также является блестящей страницей в истории, когда антифашистская коалиция плечом к плечу боролась за мир и справедливость всего человечества. Международное агентство “Россия сегодня” — одно из самых влиятельных СМИ России, располагающее богатым архивом исторических фотоматериалов о сражениях Второй мировой войны на советско-германском и восточном фронтах. Сотрудничество с ведущими российскими СМИ является для нашего университета полезным опытом международного обмена и сотрудничества. Оно способствует расширению международного видения и повышению влияния наших исследований в области истории, особенно новейшей истории Китая, всеобщей истории и истории международных отношений, а также укрепляет академический и культурный обмен между Китаем и зарубежными странами".
"Вторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества, угрожая не только западному миру, но и странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместное противостояние агрессору на востоке объединило усилия народов СССР и Китая, положив начало прочному добрососедству и солидарности в борьбе за мир и справедливость. Мы очень рады, что наши архивные материалы увидят студенты одного из ведущих университетов Китая", - отметил Первый заместитель Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков.
"Медиагруппа "Россия сегодня" высоко ценит сотрудничество с китайскими партнёрами. Для нас важно не только сохранять историческое наследие, но и делать его доступным для будущих поколений, укреплять взаимное доверие и взаимопонимание между нашими странами", - сообщила в ходе торжественной церемонии открытия руководитель проектов дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" София Загорская.
В России проект уже представили в образовательных учреждениях Дальнего Востока – Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и на Камчатке, международная часть проекта началась в сентябре этого года в Пекине, Карачи и Улан-Баторе.
Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
