Иван Советников: операторы дронов после СВО могут работать в лесной отрасли

Иван Советников: операторы дронов после СВО могут работать в лесной отрасли - РИА Новости, 29.09.2025

Иван Советников: операторы дронов после СВО могут работать в лесной отрасли

Форум "Леса России", приуроченный ко Дню работников леса, прошел в Нижнем Новгороде с 24 по 25 сентября.

2025-09-29T11:00:00+03:00

2025-09-29T11:00:00+03:00

2025-09-29T11:00:00+03:00

россия

курская область

байкал

иван советников

владимир путин

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

интервью

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045031888_0:227:3041:1938_1920x0_80_0_0_a1f85a9da26a7bde3395adef448ea0a1.jpg

Форум "Леса России", приуроченный ко Дню работников леса, прошел в Нижнем Новгороде с 24 по 25 сентября. На его площадке собрались представители власти, лесного бизнеса и науки. О том, как в стране прошел летний пожароопасный сезон, в каких регионах риски пожаров сохраняются осенью, нужны ли сплошные рубки погибших деревьев в районе Байкала, когда восстановят пострадавшие леса в Курской области, и смогут ли операторы дронов после спецоперации применить свои навыки в лесной отрасли, рассказал в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. Беседовал Павел Зюзин.– Иван Васильевич, как российские регионы справились с прохождением летнего пика пожароопасного сезона?– Ситуация в целом неплохая. Мы ожидали намного худшего развития ситуации по ЦФО, Приволжью и югу. Была аномально малоснежная зима, и очень был плохой прогноз на лето с точки зрения жары. Слава богу, прогноз по жаре не подтвердился, летом были осадки, и у нас 85% площадей пожаров в итоге сфокусировались в двух регионах – это Бурятия и Забайкалье, более того, это восемь муниципальных районов, и они все находятся на стыке между собой. На сегодня площади меньше практически в два раза, чем в прошлом году, и в 1,5 раза меньше, чем средние многолетние значения. На мой взгляд, это очень хорошие цифры, и мы пока находимся в рамках указа президента по площадям. Надеемся, что по итогам года выполним установленный показатель, и площади пожаров не превысят 4,7 миллиона гектаров.– То есть погода тоже помогла?– Мы на погоду, конечно, надеемся, но это результат и наших больших усилий.– Финансирование борьбы с лесными пожарами в России с 2025 года выросло на 5,3 миллиарда рублей. Помогли ли дополнительные средства?– Конечно, мы за эти деньги построили новые авиаотделения, и со следующего года они начнут работать, тушить лесные пожары.– Забайкальский край второй год подряд показывает худшие результаты в борьбе с лесными пожарами. Какие меры уже приняты, и что еще нужно сделать для решения проблемы?– В этому году в Забайкалье снова провал. Что делать – это сейчас самый большой вопрос. Там на днях прошла реформа, они полностью реорганизовали министерство, сделали отдельное – по лесному хозяйству и лесным пожарам. Может быть, такие меры и помогут, но пока мы хотим закончить пожароопасный сезон, и уже с октября будем думать, что делать с нашими "двоечниками".– Кадровые перестановки возможны?– Пока не могу ответить, будем думать.– В каких регионах риски возникновения пожаров прогнозируются осенью?– Традиционно, это наши юга: юг Поволжья и Южный федеральный округ – Крым, Краснодар, Кавказ. Эти регионы традиционно находятся в зоне риска, мы за ними будем особо пристально смотреть.– С 1 сентября в России заработала система семеноводства. Зачем нам фонд семян?– Смотрите, что такое семеноводство? Это большая система, которая позволит нам семена собирать, хранить, проводить контроль их качества. Мы выстроили модель впервые на уровне закона, и прописали все в Лесной кодекс. А по фонду – все просто. У нас бывает урожайный год, бывает неурожайный, или какое-то ЧП случается, поэтому мы готовимся и имеем резерв на неурожайные годы.– Недавно в топ новостей попали комментарии юриста о штрафах за унесенные из леса деревья. Все-таки, как привезти на дачу дрова из леса и не стать правонарушителем?– Все очень просто. Мы много раз это разъясняли, что валежник, то есть все, что лежит в лесу, можно безопасно и бесплатно собирать, везти на дачу, топить ее дровами и так далее. Ключевое условие – нельзя бензопилой отделять ствол от корня. Все, что упало само – пожалуйста, забирайте.– За вырубку какого дерева в России штраф будет самым большим?– За самое большое, находящееся в самой защищенной категории леса. Размер штрафа зависит от объема дерева. Большой вековой дуб, конечно, стоит дороже, чем какая-нибудь десятилетняя тоненькая елка. Второй момент зависит от вида лесов. Чем более охранный лес, тем больше штраф.– Перед Новым Годом наблюдается рост незаконной вырубки?– Конечно, перед Новым Годом люди идут в лес рубить елочки. Это отдельная категория ресурса, деревьев, и мы перед каждым годом проводим большую акцию по борьбе с незаконной заготовкой елок, она называется "Новогодняя елка".– В начале сентября российские ученые направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой не допустить принятия законопроекта, разрешающего сплошные санитарные рубки леса в центральной экологической зоне Байкала. Оправданы ли опасения ученых, что это может привести к поджогам здоровых лесов?– Мне кажется, это миф, что кто-то поджигает здоровый лес, чтобы сделать заготовку древесины. Мы таких фактов не видим, плюс – это очень странная логика. По Байкалу, я так понимаю, у ученых другие переживания – что под видом больного срубят здоровый лес. С одной стороны, мы, конечно, прислушиваемся к ученым. Именно по Байкалу мы специально прописали многоуровневую систему защиты от таких фактов, и мы считаем, что, если лес погиб, единственный способ его восстановить – это его срубить и посадить новый. Ученые говорят – не нужно его рубить, пусть он сам сгниет, и на его месте вырастет новый, но в горизонте большего времени. Весь наш диалог с учеными только в этом.– Обязательно ли нужны при этом сплошные рубки?– А как иначе, если весь лес погиб? Вопрос сплошных рубок чисто технологический. Мы говорим: зачем ждать? Если можно погибший лес убрать и посадить новый сейчас, а не ждать 30 лет.– Вы заявляли, что леса в Курской области, пострадавшие в ходе боевых действий, будут восстановлены. Когда могут начаться работы?– Мы согласовали программу по Курской области. В следующем году мы проведем обследование - сколько, где погибло деревьев, и после этого мы уже поймем, где будем заниматься восстановлением.– Беспилотники начинают активно применяться в лесном комплексе. Смогут ли операторы дронов после окончания спецоперации устроиться на работу в вашей отрасли?– Да, мы очень хотим создать для них условия для работы, чтобы они пришли к нам и получали приличную зарплату. Нам нужны люди, чтобы мониторить состояние лесов и обнаруживать пожары.

россия

курская область

байкал

2025

Новости

ru-RU

иван советников, владимир путин, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), интервью