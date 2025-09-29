https://ria.ru/20250929/sotrudnichestvo-2045181568.html

Виктор Каранкевич и Дмитрий Махонин обсудили вопросы сотрудничества

Виктор Каранкевич и Дмитрий Махонин обсудили вопросы сотрудничества

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече обсудили вопросы торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Прикамья. Республика Беларусь является одним из крупнейших торговых партнеров Пермского края. По итогам прошлого года она занимает 2 место по импорту и 9 место по экспорту товаров. В экспортно-импортные отношения вовлечены 562 компании и предприятия из Пермского края и 273 — из Беларуси. Большая доля в торговле приходится на технологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью продукции — машиностроение и химическую промышленность. В том числе, налажено партнерство с производственным объединением "Беларусьнефть", ОАО "МАЗ". "Сейчас наша главная задача — определить новые направления взаимодействия и увеличить товарооборот между Прикамьем и Беларусью", — приводит пресс-служба слова Махонина. Одним из таких направлений станет поставка промышленных роботов и роботизированных программ управления производствами. Также продолжается подготовка специалистов инженерных специальностей. Работники 13 белорусских предприятий прошли обучение в прикамском центре повышения квалификации "Становление". Кроме того, в Пермском крае востребована белорусская сельхозтехника. На приобретение техники и оборудования действуют субсидии. С этого года увеличена доля возмещения затрат на ее приобретение с 20% до 25%. Благодаря чему число закупленного оборудования выросло в два раза — 58 единиц техники, в том числе 35 тракторов.

