Номерной фонд в Сочи будет увеличен в 2025 году
Краснодарский край
 
18:03 29.09.2025
Номерной фонд в Сочи будет увеличен в 2025 году
Номерной фонд в Сочи увеличат еще на 350 номеров в этом году, рассказали в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 29.09.2025
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Номерной фонд в Сочи увеличат еще на 350 номеров в этом году, рассказали в пресс-службе администрации города. Всего на территории курорта функционируют свыше 2 тысяч объектов размещения общей вместимостью 150 тысяч человек, рассказали в пресс-службе сочинской администрации. Из них 57 санаториев и пансионатов с лечением общей емкостью свыше 27 тысяч койко-мест. "В этом году планируется увеличить номерной фонд Сочи еще на 350 номеров за счет открытия пансионата… в Хостинском районе", - добавили в пресс-службе. В администрации города уточнили, что завершается строительство гостиничного комплекса на 300 номеров на территории Кавказской Ривьеры, готовится к открытию еще один оздоровительный комплекс одной из гостиниц в Центральном районе Сочи. Как отметили в администрации города-курорта, порядка 40 отелей и санаториев Сочи подготовили специальные предложения на осень и скидки от 20 до 50% на проживание, развлечения и санаторно-курортное лечение в сентябре-ноябре. По ряду социально-ориентированных программ гостям курорта доступны льготы. В пресс-службе добавили, что в этом году первые пять сочинских отелей получили официальный сертификат соответствия стандарту "Путешествия с питомцами", разработанному организацией "Роскачество-Туризм". В числе сертифицированных объектов - пятизвёздочный гостиничный комплекс в центре Сочи и горные отели. Сертификацию отели проходили по ряду критериев: выделение части номерного фонда и общественных зон для гостей с питомцами, проведение гипоаллергенной уборки, наличие необходимых принадлежностей, обучение персонала правилам обращения с животными и действиям в экстренных ситуациях, соблюдение санитарных норм и информирование гостей о правилах проживания с четвероногими спутниками, уточнили в пресс-службе администрации города.
сочи
сочи
Краснодарский край, Сочи
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Номерной фонд в Сочи увеличат еще на 350 номеров в этом году, рассказали в пресс-службе администрации города.
Всего на территории курорта функционируют свыше 2 тысяч объектов размещения общей вместимостью 150 тысяч человек, рассказали в пресс-службе сочинской администрации. Из них 57 санаториев и пансионатов с лечением общей емкостью свыше 27 тысяч койко-мест.
"В этом году планируется увеличить номерной фонд Сочи еще на 350 номеров за счет открытия пансионата… в Хостинском районе", - добавили в пресс-службе.
В администрации города уточнили, что завершается строительство гостиничного комплекса на 300 номеров на территории Кавказской Ривьеры, готовится к открытию еще один оздоровительный комплекс одной из гостиниц в Центральном районе Сочи.
Как отметили в администрации города-курорта, порядка 40 отелей и санаториев Сочи подготовили специальные предложения на осень и скидки от 20 до 50% на проживание, развлечения и санаторно-курортное лечение в сентябре-ноябре. По ряду социально-ориентированных программ гостям курорта доступны льготы.
В пресс-службе добавили, что в этом году первые пять сочинских отелей получили официальный сертификат соответствия стандарту "Путешествия с питомцами", разработанному организацией "Роскачество-Туризм". В числе сертифицированных объектов - пятизвёздочный гостиничный комплекс в центре Сочи и горные отели.
Сертификацию отели проходили по ряду критериев: выделение части номерного фонда и общественных зон для гостей с питомцами, проведение гипоаллергенной уборки, наличие необходимых принадлежностей, обучение персонала правилам обращения с животными и действиям в экстренных ситуациях, соблюдение санитарных норм и информирование гостей о правилах проживания с четвероногими спутниками, уточнили в пресс-службе администрации города.
