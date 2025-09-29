https://ria.ru/20250929/sochi-2045210090.html
Номерной фонд в Сочи будет увеличен в 2025 году
Номерной фонд в Сочи будет увеличен в 2025 году - РИА Новости, 29.09.2025
Номерной фонд в Сочи будет увеличен в 2025 году
Номерной фонд в Сочи увеличат еще на 350 номеров в этом году, рассказали в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T18:03:00+03:00
2025-09-29T18:03:00+03:00
2025-09-29T18:03:00+03:00
краснодарский край
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806638150_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_dfef945a062ea65df307c9e397eb3982.jpg
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Номерной фонд в Сочи увеличат еще на 350 номеров в этом году, рассказали в пресс-службе администрации города. Всего на территории курорта функционируют свыше 2 тысяч объектов размещения общей вместимостью 150 тысяч человек, рассказали в пресс-службе сочинской администрации. Из них 57 санаториев и пансионатов с лечением общей емкостью свыше 27 тысяч койко-мест. "В этом году планируется увеличить номерной фонд Сочи еще на 350 номеров за счет открытия пансионата… в Хостинском районе", - добавили в пресс-службе. В администрации города уточнили, что завершается строительство гостиничного комплекса на 300 номеров на территории Кавказской Ривьеры, готовится к открытию еще один оздоровительный комплекс одной из гостиниц в Центральном районе Сочи. Как отметили в администрации города-курорта, порядка 40 отелей и санаториев Сочи подготовили специальные предложения на осень и скидки от 20 до 50% на проживание, развлечения и санаторно-курортное лечение в сентябре-ноябре. По ряду социально-ориентированных программ гостям курорта доступны льготы. В пресс-службе добавили, что в этом году первые пять сочинских отелей получили официальный сертификат соответствия стандарту "Путешествия с питомцами", разработанному организацией "Роскачество-Туризм". В числе сертифицированных объектов - пятизвёздочный гостиничный комплекс в центре Сочи и горные отели. Сертификацию отели проходили по ряду критериев: выделение части номерного фонда и общественных зон для гостей с питомцами, проведение гипоаллергенной уборки, наличие необходимых принадлежностей, обучение персонала правилам обращения с животными и действиям в экстренных ситуациях, соблюдение санитарных норм и информирование гостей о правилах проживания с четвероногими спутниками, уточнили в пресс-службе администрации города.
https://ria.ru/20250929/kondratev--2045204854.html
https://ria.ru/20250924/parki-2044114059.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806638150_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_e22d5e40042ff1b5385b06c398162e7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи
Номерной фонд в Сочи будет увеличен в 2025 году
Номерной фонд Сочи планируют увеличить еще на 350 номеров в 2025 году
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Номерной фонд в Сочи увеличат еще на 350 номеров в этом году, рассказали в пресс-службе администрации города.
Всего на территории курорта функционируют свыше 2 тысяч объектов размещения общей вместимостью 150 тысяч человек, рассказали в пресс-службе сочинской администрации. Из них 57 санаториев и пансионатов с лечением общей емкостью свыше 27 тысяч койко-мест.
"В этом году планируется увеличить номерной фонд Сочи еще на 350 номеров за счет открытия пансионата… в Хостинском районе", - добавили в пресс-службе.
В администрации города уточнили, что завершается строительство гостиничного комплекса на 300 номеров на территории Кавказской Ривьеры, готовится к открытию еще один оздоровительный комплекс одной из гостиниц в Центральном районе Сочи.
Как отметили в администрации города-курорта, порядка 40 отелей и санаториев Сочи подготовили специальные предложения на осень и скидки от 20 до 50% на проживание, развлечения и санаторно-курортное лечение в сентябре-ноябре. По ряду социально-ориентированных программ гостям курорта доступны льготы.
В пресс-службе добавили, что в этом году первые пять сочинских отелей получили официальный сертификат соответствия стандарту "Путешествия с питомцами", разработанному организацией "Роскачество-Туризм". В числе сертифицированных объектов - пятизвёздочный гостиничный комплекс в центре Сочи и горные отели.
Сертификацию отели проходили по ряду критериев: выделение части номерного фонда и общественных зон для гостей с питомцами, проведение гипоаллергенной уборки, наличие необходимых принадлежностей, обучение персонала правилам обращения с животными и действиям в экстренных ситуациях, соблюдение санитарных норм и информирование гостей о правилах проживания с четвероногими спутниками, уточнили в пресс-службе администрации города.