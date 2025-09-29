Рейтинг@Mail.ru
Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития - РИА Новости, 29.09.2025
17:00 29.09.2025 (обновлено: 17:56 29.09.2025)
Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития
минск
содружество
курчатовский институт
снг
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Главы правительств стран СНГ утвердили Стратегию научно-технологического развития на 2026–2035 годы, сообщила пресс-служба исполкома СНГ. В Минске 29 сентября прошло очередное заседание Совета глав правительств СНГ. "Совет глав правительств Содружества Независимых Государств утвердил Стратегию научно-технологического развития на 2026–2035 годы. Этот основополагающий документ призван определить вектор совместного ответа на глобальные вызовы и укрепить позиции стран Содружества в мире за счет углубления интеграции в критически важных сферах науки и технологий", - говорится в сообщении. Стратегия определяет цели, основные задачи, принципы и приоритеты сотрудничества государств – участников СНГ в сфере научно-технологического развития, устанавливает формы и механизмы ее реализации. Реализация Стратегии призвана создать дополнительные условия для формирования общего научно-технологического пространства СНГ, внедрения передовых разработок в реальный сектор экономики для выпуска высокотехнологичной продукции, роста инвестиций в научные исследования и разработки. Документ разработан Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" совместно с Исполнительным комитетом СНГ. Координировать деятельность по реализации Стратегии будет Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах.
минск, содружество , курчатовский институт, снг
Минск, Содружество , Курчатовский институт, СНГ
Заседании Совета глав правительств СНГ в Минске. 29 сентября 2025
Заседании Совета глав правительств СНГ в Минске. 29 сентября 2025
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Главы правительств стран СНГ утвердили Стратегию научно-технологического развития на 2026–2035 годы, сообщила пресс-служба исполкома СНГ.
В Минске 29 сентября прошло очередное заседание Совета глав правительств СНГ.
"Совет глав правительств Содружества Независимых Государств утвердил Стратегию научно-технологического развития на 2026–2035 годы. Этот основополагающий документ призван определить вектор совместного ответа на глобальные вызовы и укрепить позиции стран Содружества в мире за счет углубления интеграции в критически важных сферах науки и технологий", - говорится в сообщении.
Стратегия определяет цели, основные задачи, принципы и приоритеты сотрудничества государств – участников СНГ в сфере научно-технологического развития, устанавливает формы и механизмы ее реализации.
Реализация Стратегии призвана создать дополнительные условия для формирования общего научно-технологического пространства СНГ, внедрения передовых разработок в реальный сектор экономики для выпуска высокотехнологичной продукции, роста инвестиций в научные исследования и разработки.
Документ разработан Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" совместно с Исполнительным комитетом СНГ.
Координировать деятельность по реализации Стратегии будет Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах.
МинскСодружествоКурчатовский институтСНГ
 
 
