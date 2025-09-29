https://ria.ru/20250929/sng-2045179172.html

Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития

МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Главы правительств стран СНГ утвердили Стратегию научно-технологического развития на 2026–2035 годы, сообщила пресс-служба исполкома СНГ. В Минске 29 сентября прошло очередное заседание Совета глав правительств СНГ. "Совет глав правительств Содружества Независимых Государств утвердил Стратегию научно-технологического развития на 2026–2035 годы. Этот основополагающий документ призван определить вектор совместного ответа на глобальные вызовы и укрепить позиции стран Содружества в мире за счет углубления интеграции в критически важных сферах науки и технологий", - говорится в сообщении. Стратегия определяет цели, основные задачи, принципы и приоритеты сотрудничества государств – участников СНГ в сфере научно-технологического развития, устанавливает формы и механизмы ее реализации. Реализация Стратегии призвана создать дополнительные условия для формирования общего научно-технологического пространства СНГ, внедрения передовых разработок в реальный сектор экономики для выпуска высокотехнологичной продукции, роста инвестиций в научные исследования и разработки. Документ разработан Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" совместно с Исполнительным комитетом СНГ. Координировать деятельность по реализации Стратегии будет Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах.

