Сикорский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
Сикорский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 29.09.2025
Сикорский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
Украинский конфликт завершится в стиле Первой мировой войны, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:07:00+03:00
2025-09-29T14:07:00+03:00
2025-09-29T16:25:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
дмитрий песков
радослав сикорский
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинский конфликт завершится в стиле Первой мировой войны, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN."Скорее всего, эта война закончится так же, как и Первая мировая", — указал он.По его мнению, одна из сторон конфликта в результате боевых действий истощится настолько, что не сможет дальше их продолжать.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пауза в процессе украинского урегулирования возникла из-за нежелания Киева продолжать диалог.
