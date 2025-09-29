Рейтинг@Mail.ru
Сикорский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 29.09.2025 (обновлено: 16:25 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/sikorskiy-2045123479.html
Сикорский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
Сикорский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 29.09.2025
Сикорский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
Украинский конфликт завершится в стиле Первой мировой войны, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:07:00+03:00
2025-09-29T16:25:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
дмитрий песков
радослав сикорский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229649_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_9ddf60a7870264a6f25f8f4c48d0ae52.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинский конфликт завершится в стиле Первой мировой войны, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN."Скорее всего, эта война закончится так же, как и Первая мировая", — указал он.По его мнению, одна из сторон конфликта в результате боевых действий истощится настолько, что не сможет дальше их продолжать.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пауза в процессе украинского урегулирования возникла из-за нежелания Киева продолжать диалог.
https://ria.ru/20250929/stubb-2045076621.html
https://ria.ru/20250929/zelenskiy-2045046908.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229649_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3694aba1bdbe6c2d0cf8530df5268c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия, дмитрий песков, радослав сикорский
В мире, Украина, Польша, Россия, Дмитрий Песков, Радослав Сикорский
Сикорский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине

Сикорский считает, что конфликт на Украине завершится как Первая мировая

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинский конфликт завершится в стиле Первой мировой войны, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN.
«
"Скорее всего, эта война закончится так же, как и Первая мировая", — указал он.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Стубб сделал заявление об уничтожении российских беспилотников
Вчера, 12:05
По его мнению, одна из сторон конфликта в результате боевых действий истощится настолько, что не сможет дальше их продолжать.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пауза в процессе украинского урегулирования возникла из-за нежелания Киева продолжать диалог.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
"Яростный ответ". На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за России
Вчера, 10:36
 
В миреУкраинаПольшаРоссияДмитрий ПесковРадослав Сикорский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала