Сикорский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине

Сикорский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине

Украинский конфликт завершится в стиле Первой мировой войны, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN. 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинский конфликт завершится в стиле Первой мировой войны, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN."Скорее всего, эта война закончится так же, как и Первая мировая", — указал он.По его мнению, одна из сторон конфликта в результате боевых действий истощится настолько, что не сможет дальше их продолжать.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пауза в процессе украинского урегулирования возникла из-за нежелания Киева продолжать диалог.

