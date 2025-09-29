Сийярто ответил на обвинения Киева в нарушении границы венгерскими дронами
Сийярто назвал обвинения Киева в нарушении границы венгерскими БПЛА несерьезными
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал несерьезными обвинения главы МИД Украины Андрея Сибиги в том, что венгерские беспилотники якобы нарушили украинскую границу, и призвал перестать комментировать закупку Венгрией российских энергоносителей, поскольку это внутреннее дело страны.
Сибига в соцсети Х выдернул из контекста слова из выступления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, где тот заявил, что Будапешт более не считает Украину суверенным государством, но не нарушает ее границу беспилотниками. Сибига утверждал, что Орбан якобы признал факт попадания венгерских дронов в украинское воздушное пространство, а также еще раз призвал Венгрию отказаться от энергоносителей из РФ. В пятницу глава МИД Украины опубликовал схему предположительного полета венгерских дронов над Украиной.
Глава венгерского МИД также отметил, что решать, где и у кого покупать энергоносители - суверенное право каждой страны.
"Мы когда-нибудь комментировали ваши решения относительно поставок энергии? Вам тоже не следует вмешиваться в наши суверенные вопросы", - подчеркнул Сийярто.
В прошлую пятницу Владимир Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Минобороны Венгрии заявило, что утверждение Зеленского о нарушении украинской границы якобы венгерскими дронами не соответствует действительности. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии", а глава МИД Украины Андрей Сибига в ответ нахамил ему. Орбан попросил Зеленского отстать от Венгрии.
Орбан объяснил, почему Зеленский критикует Венгрию
10 июня, 22:35