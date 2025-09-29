Рейтинг@Mail.ru
В Швеции обсуждают создание собственного ядерного оружия, пишут СМИ
13:45 29.09.2025
В Швеции обсуждают создание собственного ядерного оружия, пишут СМИ
В Швеции обсуждают создание собственного ядерного оружия, пишут СМИ
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Дискуссии о возможности создания собственного ядерного оружия начались в Швеции, однако эксперты ставят под сомнение достаточность ресурсов королевства для такого проекта, сообщает газета Times. В марте лидер поддерживающей правительство партии "Шведские демократы" Йимми Окессон в интервью изданию Göteborgs-Posten не исключил возможность создания Швецией собственного ядерного оружия. По его словам, у королевства некогда был большой опыт в ядерных технологиях, но политическая воля "хотела иного". "После серии недавних статей в газетах разгорелась дискуссия о том, должна ли Швеция предпринять новую попытку получить (ядерную - ред.) бомбу, в одиночку или в сотрудничестве с новыми европейскими союзниками по НАТО", - говорится в публикации. По данным Times, мнение Окессона разделяют и другие политики, в том числе депутат Европарламента Алиса Теодореску Мёве, которая состоит во входящей в шведское правительство партии "Христианские демократы". По ее словам, Швеция должна сыграть свою роль в общей европейской ядерной стратегии. Times отмечает, что остается неясным, обладает ли Швеция технологическими или промышленными возможностями для создания ядерного оружия без значительной помощи со стороны существующей ядерной державы. "Хотя в стране есть шесть атомных электростанций, обеспечивающих почти треть ее электроэнергии, последняя из них была построена 40 лет назад", - пишет издание. По мнению эксперта из Национального института оборонных исследований Швеции Мартина Голиафа, слова которого приводит издание, создание собственного ядерного оружия было бы очень крупным промышленным проектом. "Многое нужно разработать, в том числе всю инфраструктуру для производства материалов, необходимых для ядерного оружия, что потребовало бы больших инвестиций. Думаю, практически невозможно выделить такие ресурсы", - приводит слова Голиафа газета.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Дискуссии о возможности создания собственного ядерного оружия начались в Швеции, однако эксперты ставят под сомнение достаточность ресурсов королевства для такого проекта, сообщает газета Times.
В марте лидер поддерживающей правительство партии "Шведские демократы" Йимми Окессон в интервью изданию Göteborgs-Posten не исключил возможность создания Швецией собственного ядерного оружия. По его словам, у королевства некогда был большой опыт в ядерных технологиях, но политическая воля "хотела иного".
"После серии недавних статей в газетах разгорелась дискуссия о том, должна ли Швеция предпринять новую попытку получить (ядерную - ред.) бомбу, в одиночку или в сотрудничестве с новыми европейскими союзниками по НАТО", - говорится в публикации.
По данным Times, мнение Окессона разделяют и другие политики, в том числе депутат Европарламента Алиса Теодореску Мёве, которая состоит во входящей в шведское правительство партии "Христианские демократы". По ее словам, Швеция должна сыграть свою роль в общей европейской ядерной стратегии.
Times отмечает, что остается неясным, обладает ли Швеция технологическими или промышленными возможностями для создания ядерного оружия без значительной помощи со стороны существующей ядерной державы.
"Хотя в стране есть шесть атомных электростанций, обеспечивающих почти треть ее электроэнергии, последняя из них была построена 40 лет назад", - пишет издание.
По мнению эксперта из Национального института оборонных исследований Швеции Мартина Голиафа, слова которого приводит издание, создание собственного ядерного оружия было бы очень крупным промышленным проектом.
"Многое нужно разработать, в том числе всю инфраструктуру для производства материалов, необходимых для ядерного оружия, что потребовало бы больших инвестиций. Думаю, практически невозможно выделить такие ресурсы", - приводит слова Голиафа газета.
