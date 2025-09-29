Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассказала, как жительница Севастополя собирала данные для Киева - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 29.09.2025 (обновлено: 12:02 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/sevastopol-2045044234.html
ФСБ рассказала, как жительница Севастополя собирала данные для Киева
ФСБ рассказала, как жительница Севастополя собирала данные для Киева - РИА Новости, 29.09.2025
ФСБ рассказала, как жительница Севастополя собирала данные для Киева
Работавшая на военную разведку Украины жительница Севастополя фотографировала корабли Черноморского флота под видом съемок купающихся - это следует из видео,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T10:25:00+03:00
2025-09-29T12:02:00+03:00
севастополь
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045043367_5:0:848:474_1920x0_80_0_0_644aa991c8cad9524ee5161c805c313f.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Работавшая на военную разведку Украины жительница Севастополя фотографировала корабли Черноморского флота под видом съемок купающихся - это следует из видео, опубликованного ФСБ России. На кадрах оперативной видеосъемки показано содержимое компьютера задержанной. В частности, демонстрируются фото кораблей ЧФ, сделанных на фоне купающейся женщины. Как сообщила ФСБ, в Севастополе задержана россиянка, которая работала шеф-поваром в одном из заведений общепита города и планировала отравить бойцов СВО. Женщина сотрудничала с украинской разведкой. Она, помимо прочего, передавал Киеву фото мест дислокации кораблей Черноморского флота, эти данные ВСУ затем использовали для планирования ракетных атак. Возбуждено дело о госизмене.
https://ria.ru/20250918/gosizmena-2042631048.html
севастополь
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045043367_175:0:807:474_1920x0_80_0_0_9642a9dab853fa4e3495f00a9403929e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия
Севастополь, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Происшествия
ФСБ рассказала, как жительница Севастополя собирала данные для Киева

Жительница Севастополя снимала корабли ЧФ под видом фото купающихся

© РИА НовостиЗадержание жительницы Севастополя, передававшей военной разведке Украины фото мест дислокации кораблей Черноморского флота
Задержание жительницы Севастополя, передававшей военной разведке Украины фото мест дислокации кораблей Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости
Задержание жительницы Севастополя, передававшей военной разведке Украины фото мест дислокации кораблей Черноморского флота
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Работавшая на военную разведку Украины жительница Севастополя фотографировала корабли Черноморского флота под видом съемок купающихся - это следует из видео, опубликованного ФСБ России.
На кадрах оперативной видеосъемки показано содержимое компьютера задержанной. В частности, демонстрируются фото кораблей ЧФ, сделанных на фоне купающейся женщины.
Как сообщила ФСБ, в Севастополе задержана россиянка, которая работала шеф-поваром в одном из заведений общепита города и планировала отравить бойцов СВО. Женщина сотрудничала с украинской разведкой. Она, помимо прочего, передавал Киеву фото мест дислокации кораблей Черноморского флота, эти данные ВСУ затем использовали для планирования ракетных атак. Возбуждено дело о госизмене.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины
18 сентября, 08:44
 
СевастопольУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала