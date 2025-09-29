https://ria.ru/20250929/sevastopol-2045044234.html
ФСБ рассказала, как жительница Севастополя собирала данные для Киева
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Работавшая на военную разведку Украины жительница Севастополя фотографировала корабли Черноморского флота под видом съемок купающихся - это следует из видео, опубликованного ФСБ России. На кадрах оперативной видеосъемки показано содержимое компьютера задержанной. В частности, демонстрируются фото кораблей ЧФ, сделанных на фоне купающейся женщины. Как сообщила ФСБ, в Севастополе задержана россиянка, которая работала шеф-поваром в одном из заведений общепита города и планировала отравить бойцов СВО. Женщина сотрудничала с украинской разведкой. Она, помимо прочего, передавал Киеву фото мест дислокации кораблей Черноморского флота, эти данные ВСУ затем использовали для планирования ракетных атак. Возбуждено дело о госизмене.
