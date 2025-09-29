Рейтинг@Mail.ru
Липецкие власти передадут в зону СВО крупную партию эвакуационных носилок - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:20 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/serikov-2045185284.html
Липецкие власти передадут в зону СВО крупную партию эвакуационных носилок
Липецкие власти передадут в зону СВО крупную партию эвакуационных носилок - РИА Новости, 29.09.2025
Липецкие власти передадут в зону СВО крупную партию эвакуационных носилок
Власти передадут военнослужащим из Липецкой области в зону СВО крупную партию эвакуационных носилок, сообщил председатель Липецкого областного Совета депутатов... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T17:20:00+03:00
2025-09-29T17:20:00+03:00
надежные люди
сво
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915368205_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_844a7b52b65923bb2c05707f3ec3143b.jpg
ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Власти передадут военнослужащим из Липецкой области в зону СВО крупную партию эвакуационных носилок, сообщил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков. "Крупную партию эвакуационных носилок собственного производства передаём сегодня на фронт. Такой запрос поступил от бойцов из нашего региона. За достаточно короткий срок промышленникам удалось изготовить около 80 тележек. Они нужны для спасения раненых и транспортировки боеприпасов в труднодоступных местах", — написал Сериков в своём Telegram-канале. Он рассказал, что мобильные носилки начали производить около года назад. За это время уже изготовили и передали бойцам больше тысячи штук. "На данный момент участниками нашего проекта стали 33 предприятия. При поддержке областного Совета они безвозмездно изготовили более 50 тысяч различных изделий для нужд спецоперации. На достигнутом никто не останавливается. В ближайшее время передадим ещё более 100 носилок и других средств защиты", — добавил Сериков.
https://ria.ru/20250926/pomosch-2044629655.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915368205_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_34a8351f9deddf5024114eb37f542784.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сво, липецкая область
Надежные люди, СВО, Липецкая область
Липецкие власти передадут в зону СВО крупную партию эвакуационных носилок

Сериков: липецкие власти передадут в зону СВО партию эвакуационных носилок

© Фото : Пресс-службы Липецкого Областного Совета депутатовПредседатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : Пресс-службы Липецкого Областного Совета депутатов
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Власти передадут военнослужащим из Липецкой области в зону СВО крупную партию эвакуационных носилок, сообщил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.
"Крупную партию эвакуационных носилок собственного производства передаём сегодня на фронт. Такой запрос поступил от бойцов из нашего региона. За достаточно короткий срок промышленникам удалось изготовить около 80 тележек. Они нужны для спасения раненых и транспортировки боеприпасов в труднодоступных местах", — написал Сериков в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что мобильные носилки начали производить около года назад. За это время уже изготовили и передали бойцам больше тысячи штук.
"На данный момент участниками нашего проекта стали 33 предприятия. При поддержке областного Совета они безвозмездно изготовили более 50 тысяч различных изделий для нужд спецоперации. На достигнутом никто не останавливается. В ближайшее время передадим ещё более 100 носилок и других средств защиты", — добавил Сериков.
МЧС Забайкалья передало 1 миллион рублей на помощь землякам в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
МЧС Забайкалья передало миллион рублей на помощь землякам в зону СВО
26 сентября, 16:38
 
Надежные людиСВОЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала