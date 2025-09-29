https://ria.ru/20250929/serikov-2045185284.html

Липецкие власти передадут в зону СВО крупную партию эвакуационных носилок

Липецкие власти передадут в зону СВО крупную партию эвакуационных носилок - РИА Новости, 29.09.2025

Липецкие власти передадут в зону СВО крупную партию эвакуационных носилок

29.09.2025

надежные люди

сво

липецкая область

ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Власти передадут военнослужащим из Липецкой области в зону СВО крупную партию эвакуационных носилок, сообщил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков. "Крупную партию эвакуационных носилок собственного производства передаём сегодня на фронт. Такой запрос поступил от бойцов из нашего региона. За достаточно короткий срок промышленникам удалось изготовить около 80 тележек. Они нужны для спасения раненых и транспортировки боеприпасов в труднодоступных местах", — написал Сериков в своём Telegram-канале. Он рассказал, что мобильные носилки начали производить около года назад. За это время уже изготовили и передали бойцам больше тысячи штук. "На данный момент участниками нашего проекта стали 33 предприятия. При поддержке областного Совета они безвозмездно изготовили более 50 тысяч различных изделий для нужд спецоперации. На достигнутом никто не останавливается. В ближайшее время передадим ещё более 100 носилок и других средств защиты", — добавил Сериков.

липецкая область

2025

