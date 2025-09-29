Рейтинг@Mail.ru
В Сербии назвали отказ от вступления в ЕС актом гражданского мужества - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/serbiya-2045144852.html
В Сербии назвали отказ от вступления в ЕС актом гражданского мужества
В Сербии назвали отказ от вступления в ЕС актом гражданского мужества - РИА Новости, 29.09.2025
В Сербии назвали отказ от вступления в ЕС актом гражданского мужества
Заявление о нежелании вступать в ЕС, который требует отказаться от Косово и Метохии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины, разрушить отношения с РФ и КНР,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T15:01:00+03:00
2025-09-29T15:01:00+03:00
в мире
сербия
россия
китай
александр боцан-харченко
александр вулин
александр вучич
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038703341_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_2fa682b7964b2e53f4d9ee64397b0131.jpg
БЕЛГРАД, 29 сен - РИА Новости. Заявление о нежелании вступать в ЕС, который требует отказаться от Косово и Метохии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины, разрушить отношения с РФ и КНР, стало актом гражданского мужества в Сербии, заявил бывший вице-премьер Александр Вулин. Первую международную конференцию "БРИКС - Сербия в кругу друзей" в Скупщине (парламенте) Сербии в понедельник организовала партия "Движения социалистов", основанная Вулиным. Присутствуют сам бывший вице-премьер, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, посол Белоруссии Сергей Малиновский и посол КНР Ли Мин, представители посольств Бразилии и других стран "глобального Юга". "Число людей, которые собрались сегодня здесь, показывает, что это стало актом гражданского мужества. Будете храбрыми, потому что решаетесь сказать, что вы не выступаете за безусловное членство в ЕС. А где основной европейский принцип плюрализма, право на иное мнение... Каждый гражданин Сербии должен высказать, как он думает, что хорошо для него", - заявил собравшимся Вулин и напомнил, что Брюссель требует от Белграда признать независимость Косово, отказаться от поддержки Республики Сербской и разрушить традиционные дружеские отношения с РФ и КНР. "Движение социалистов" заявило в июле, что Декларация саммита БРИКС в Бразилии предоставляет Сербии конкретную альтернативу интеграции в ЕС вместо пустых обещаний Брюсселя, которую надо принять. Президент Сербии Александр Вучич заявил в октябре 2024 года, что популярность БРИКС по результатам соцопросов в Сербии достигла 42% и сравнялась с популярностью ЕС, но указал, что Белград не свернет с пути в ЕС, хотя и допустил, что, возможно, "через несколько лет БРИКС станет темой референдума в Сербии". Официальный Белград на саммите БРИКС в Казани осенью прошлого года представлял в тот момент замглавы правительства Вулин. В новый состав кабмина, который был утвержден Скупщиной 16 апреля без проведения всенародного волеизъявления, он не вошел. На его отсутствии в правительстве настаивал ЕС после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
https://ria.ru/20250926/serbija-2044480182.html
https://ria.ru/20250924/serbiya-2044153488.html
сербия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038703341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea6c03ac3327c54404ec2af3db6d4b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, китай, александр боцан-харченко, александр вулин, александр вучич, брикс, евросоюз
В мире, Сербия, Россия, Китай, Александр Боцан-Харченко, Александр Вулин, Александр Вучич, БРИКС, Евросоюз
В Сербии назвали отказ от вступления в ЕС актом гражданского мужества

Вулин: нежелание вступать в ЕС стало актом гражданского мужества в Сербии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 29 сен - РИА Новости. Заявление о нежелании вступать в ЕС, который требует отказаться от Косово и Метохии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины, разрушить отношения с РФ и КНР, стало актом гражданского мужества в Сербии, заявил бывший вице-премьер Александр Вулин.
Первую международную конференцию "БРИКС - Сербия в кругу друзей" в Скупщине (парламенте) Сербии в понедельник организовала партия "Движения социалистов", основанная Вулиным. Присутствуют сам бывший вице-премьер, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, посол Белоруссии Сергей Малиновский и посол КНР Ли Мин, представители посольств Бразилии и других стран "глобального Юга".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Сербии не верят, что мир узнает имена виновных в теракте на "Севпотоках"
26 сентября, 06:55
"Число людей, которые собрались сегодня здесь, показывает, что это стало актом гражданского мужества. Будете храбрыми, потому что решаетесь сказать, что вы не выступаете за безусловное членство в ЕС. А где основной европейский принцип плюрализма, право на иное мнение... Каждый гражданин Сербии должен высказать, как он думает, что хорошо для него", - заявил собравшимся Вулин и напомнил, что Брюссель требует от Белграда признать независимость Косово, отказаться от поддержки Республики Сербской и разрушить традиционные дружеские отношения с РФ и КНР.
"Движение социалистов" заявило в июле, что Декларация саммита БРИКС в Бразилии предоставляет Сербии конкретную альтернативу интеграции в ЕС вместо пустых обещаний Брюсселя, которую надо принять.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в октябре 2024 года, что популярность БРИКС по результатам соцопросов в Сербии достигла 42% и сравнялась с популярностью ЕС, но указал, что Белград не свернет с пути в ЕС, хотя и допустил, что, возможно, "через несколько лет БРИКС станет темой референдума в Сербии".
Официальный Белград на саммите БРИКС в Казани осенью прошлого года представлял в тот момент замглавы правительства Вулин. В новый состав кабмина, который был утвержден Скупщиной 16 апреля без проведения всенародного волеизъявления, он не вошел. На его отсутствии в правительстве настаивал ЕС после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
Президент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
НАТО подорвала принцип территориальной целостности в 1999-м, заявил Вучич
24 сентября, 22:30
 
В миреСербияРоссияКитайАлександр Боцан-ХарченкоАлександр ВулинАлександр ВучичБРИКСЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала