Вулин: нежелание вступать в ЕС стало актом гражданского мужества в Сербии
БЕЛГРАД, 29 сен - РИА Новости. Заявление о нежелании вступать в ЕС, который требует отказаться от Косово и Метохии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины, разрушить отношения с РФ и КНР, стало актом гражданского мужества в Сербии, заявил бывший вице-премьер Александр Вулин.
Первую международную конференцию "БРИКС - Сербия в кругу друзей" в Скупщине (парламенте) Сербии в понедельник организовала партия "Движения социалистов", основанная Вулиным. Присутствуют сам бывший вице-премьер, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, посол Белоруссии Сергей Малиновский и посол КНР Ли Мин, представители посольств Бразилии и других стран "глобального Юга".
"Число людей, которые собрались сегодня здесь, показывает, что это стало актом гражданского мужества. Будете храбрыми, потому что решаетесь сказать, что вы не выступаете за безусловное членство в ЕС. А где основной европейский принцип плюрализма, право на иное мнение... Каждый гражданин Сербии должен высказать, как он думает, что хорошо для него", - заявил собравшимся Вулин и напомнил, что Брюссель требует от Белграда признать независимость Косово, отказаться от поддержки Республики Сербской и разрушить традиционные дружеские отношения с РФ и КНР.
"Движение социалистов" заявило в июле, что Декларация саммита БРИКС в Бразилии предоставляет Сербии конкретную альтернативу интеграции в ЕС вместо пустых обещаний Брюсселя, которую надо принять.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в октябре 2024 года, что популярность БРИКС по результатам соцопросов в Сербии достигла 42% и сравнялась с популярностью ЕС, но указал, что Белград не свернет с пути в ЕС, хотя и допустил, что, возможно, "через несколько лет БРИКС станет темой референдума в Сербии".
Официальный Белград на саммите БРИКС в Казани осенью прошлого года представлял в тот момент замглавы правительства Вулин. В новый состав кабмина, который был утвержден Скупщиной 16 апреля без проведения всенародного волеизъявления, он не вошел. На его отсутствии в правительстве настаивал ЕС после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.