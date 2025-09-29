Рейтинг@Mail.ru
На Ямале увеличили финансирование программ по улучшению жилья для семей - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:19 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/semi-2045184524.html
На Ямале увеличили финансирование программ по улучшению жилья для семей
На Ямале увеличили финансирование программ по улучшению жилья для семей - РИА Новости, 29.09.2025
На Ямале увеличили финансирование программ по улучшению жилья для семей
Власти Ямала увеличили финансирование региональных программ по улучшению жилья для молодых семей, благодаря этому поддержку получат ещё 100 семей, сообщает... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T17:19:00+03:00
2025-09-29T17:19:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
семья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96523/58/965235861_0:33:2500:1439_1920x0_80_0_0_4c39ef3bd8067b23234ce19398e92908.jpg
САЛЕХАРД, 29 сен – РИА Новости. Власти Ямала увеличили финансирование региональных программ по улучшению жилья для молодых семей, благодаря этому поддержку получат ещё 100 семей, сообщает пресс-служба правительства региона. В правительстве уточнили, что в этом году мерами поддержки будут охвачены около 700 молодых семей на Ямале. Всего с 2019 года по региональной программе "Молодая семья" было реализовано более 5,7 тысячи сертификатов, по программе "36+" мерой поддержки воспользовались 759 семей, рассказали в пресс-службе. "По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова увеличено финансирование на реализацию окружных программ "Молодая семья" и "36+" в 2025 году", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, благодаря решению об увеличении финансирования по программе "Молодая семья" еще 70 семей воспользуются мерой поддержки, по программе "36+" – еще 30. Льгота будет предоставлена семьям из всех муниципалитетов Ямала, больше всего их проживает в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе. Ранее для получения поддержки по программе "Молодая семья" главным требованием был возраст супругов, не превышающий 35 лет, а также нуждаемость в улучшении жилищных условий и достаточный доход для покупки жилья. С начала 2025 года ключевым условием для участия стало рождение ребёнка. Программа "36+" предназначена для поддержки семей, которые ранее состояли в списке участников окружной или федеральной программы "Молодая семья", но выбыли по возрасту, то есть для тех, кому исполнилось 36 лет. Средства сертификата можно направить только на улучшение жилищных условий: погашение ипотечного кредита, первоначальный взнос при получении кредита или приобретение жилья.
https://ria.ru/20250924/yamal-2044055041.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96523/58/965235861_97:0:2234:1603_1920x0_80_0_0_479cd45365d35bd814e93b240f5f609e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, семья
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Дмитрий Артюхов, Семья
На Ямале увеличили финансирование программ по улучшению жилья для семей

Власти Ямала увеличили финансирование программ по улучшению жилья для семей

© Fotolia / drubig-photoМолодая семья
Молодая семья - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Fotolia / drubig-photo
Молодая семья. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САЛЕХАРД, 29 сен – РИА Новости. Власти Ямала увеличили финансирование региональных программ по улучшению жилья для молодых семей, благодаря этому поддержку получат ещё 100 семей, сообщает пресс-служба правительства региона.
В правительстве уточнили, что в этом году мерами поддержки будут охвачены около 700 молодых семей на Ямале. Всего с 2019 года по региональной программе "Молодая семья" было реализовано более 5,7 тысячи сертификатов, по программе "36+" мерой поддержки воспользовались 759 семей, рассказали в пресс-службе.
"По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова увеличено финансирование на реализацию окружных программ "Молодая семья" и "36+" в 2025 году", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, благодаря решению об увеличении финансирования по программе "Молодая семья" еще 70 семей воспользуются мерой поддержки, по программе "36+" – еще 30. Льгота будет предоставлена семьям из всех муниципалитетов Ямала, больше всего их проживает в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе.
Ранее для получения поддержки по программе "Молодая семья" главным требованием был возраст супругов, не превышающий 35 лет, а также нуждаемость в улучшении жилищных условий и достаточный доход для покупки жилья. С начала 2025 года ключевым условием для участия стало рождение ребёнка.
Программа "36+" предназначена для поддержки семей, которые ранее состояли в списке участников окружной или федеральной программы "Молодая семья", но выбыли по возрасту, то есть для тех, кому исполнилось 36 лет. Средства сертификата можно направить только на улучшение жилищных условий: погашение ипотечного кредита, первоначальный взнос при получении кредита или приобретение жилья.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Губернатор Ямала провел диалог с участниками программы "Герои Ямала"
24 сентября, 15:52
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий АртюховСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала