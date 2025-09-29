https://ria.ru/20250929/semi-2045184524.html

На Ямале увеличили финансирование программ по улучшению жилья для семей

На Ямале увеличили финансирование программ по улучшению жилья для семей - РИА Новости, 29.09.2025

На Ямале увеличили финансирование программ по улучшению жилья для семей

Власти Ямала увеличили финансирование региональных программ по улучшению жилья для молодых семей, благодаря этому поддержку получат ещё 100 семей, сообщает... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T17:19:00+03:00

2025-09-29T17:19:00+03:00

2025-09-29T17:19:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

дмитрий артюхов

семья

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96523/58/965235861_0:33:2500:1439_1920x0_80_0_0_4c39ef3bd8067b23234ce19398e92908.jpg

САЛЕХАРД, 29 сен – РИА Новости. Власти Ямала увеличили финансирование региональных программ по улучшению жилья для молодых семей, благодаря этому поддержку получат ещё 100 семей, сообщает пресс-служба правительства региона. В правительстве уточнили, что в этом году мерами поддержки будут охвачены около 700 молодых семей на Ямале. Всего с 2019 года по региональной программе "Молодая семья" было реализовано более 5,7 тысячи сертификатов, по программе "36+" мерой поддержки воспользовались 759 семей, рассказали в пресс-службе. "По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова увеличено финансирование на реализацию окружных программ "Молодая семья" и "36+" в 2025 году", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, благодаря решению об увеличении финансирования по программе "Молодая семья" еще 70 семей воспользуются мерой поддержки, по программе "36+" – еще 30. Льгота будет предоставлена семьям из всех муниципалитетов Ямала, больше всего их проживает в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе. Ранее для получения поддержки по программе "Молодая семья" главным требованием был возраст супругов, не превышающий 35 лет, а также нуждаемость в улучшении жилищных условий и достаточный доход для покупки жилья. С начала 2025 года ключевым условием для участия стало рождение ребёнка. Программа "36+" предназначена для поддержки семей, которые ранее состояли в списке участников окружной или федеральной программы "Молодая семья", но выбыли по возрасту, то есть для тех, кому исполнилось 36 лет. Средства сертификата можно направить только на улучшение жилищных условий: погашение ипотечного кредита, первоначальный взнос при получении кредита или приобретение жилья.

https://ria.ru/20250924/yamal-2044055041.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, семья