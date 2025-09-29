https://ria.ru/20250929/sanktsii-2045062104.html
ЕС частично восстановил санкции против Ирана
БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. ЕС в понедельник заявил о частичном возобновлении приостановленных в 2015 году санкций против Ирана, говорится в заявлении Совета Евросоюза."Сегодня Совет ЕС согласился восстановить ряд ограничительных мер в отношении ядерной деятельности Ирана, которые были приостановлены в связи с вступлением в силу Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году", - указывается в сообщении.Сообщается, что меры касаются, в частности, персональных ограничений для физлиц, санкций против торгового, финансового и транспортного сектора.
