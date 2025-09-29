Рейтинг@Mail.ru
ЕС частично восстановил санкции против Ирана
29.09.2025
ЕС частично восстановил санкции против Ирана
ЕС частично восстановил санкции против Ирана - РИА Новости, 29.09.2025
ЕС частично восстановил санкции против Ирана
ЕС в понедельник заявил о частичном возобновлении приостановленных в 2015 году санкций против Ирана, говорится в заявлении Совета Евросоюза. РИА Новости, 29.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. ЕС в понедельник заявил о частичном возобновлении приостановленных в 2015 году санкций против Ирана, говорится в заявлении Совета Евросоюза."Сегодня Совет ЕС согласился восстановить ряд ограничительных мер в отношении ядерной деятельности Ирана, которые были приостановлены в связи с вступлением в силу Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году", - указывается в сообщении.Сообщается, что меры касаются, в частности, персональных ограничений для физлиц, санкций против торгового, финансового и транспортного сектора.
ЕС частично восстановил санкции против Ирана

ЕС частично восстановил санкции против Ирана, приостановленные в 2015 году

БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. ЕС в понедельник заявил о частичном возобновлении приостановленных в 2015 году санкций против Ирана, говорится в заявлении Совета Евросоюза.
"Сегодня Совет ЕС согласился восстановить ряд ограничительных мер в отношении ядерной деятельности Ирана, которые были приостановлены в связи с вступлением в силу Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году", - указывается в сообщении.
Сообщается, что меры касаются, в частности, персональных ограничений для физлиц, санкций против торгового, финансового и транспортного сектора.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Иран ответил на угрозу "евротройки" восстановить антииранские санкции
28 сентября, 10:59
 
